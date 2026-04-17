Megújult a legnépszerűbb európai Toyota

Két évvel ezelőtt kapta meg a modellfrissítését a Toyota Yaris Cross kis kategóriás szabadidő-autó, amelynek pár héttel ezelőtt kezdték el forgalmazni a 2026-os változatát – kicsit variáltak a felszereléseken. Ennek a kivitelnek mintegy 1-1,5 hónap jutott csak, hiszen a japánok máris megújították legkelendőbb európai autójukat, a sajtóközlemény alapján pedig már a második negyedévben rendelhető lesz a MY2026-os változatnál is újabb kivitel.

Hűtőrács helyett méhsejt-mintás perforáció került a Toyota Yaris Cross orrára

Hibrid hajtásra szavaz a legkisebb Toyota SUV

Könnyű lesz felismerni a megújult változatot, hiszen búcsúzott a hűtőrács, helyette színrefújt méhsejt-mintás rács került az első lökhárítóra, ezzel párhuzamosan átalakították a fényszórókat és az azokban lévő menetfényt is. Magasabb felszereltségnél látványosabb könnyűfém felniket adnak, a Bronz és a Viharszürke új a palettán. Az utastérben platina színű betét az újítás, a középső Style felszereltség megkapja a korábban a csúcsváltozatnak fenntartott ülést. Executive szinten új műbőr kárpitot adnak, ami növényi eredetű PVC, hulladék parafa és újrahasznosított PET-szálak felhasználásával készül, a SakuraTouch fantázianevű anyag a valódi bőrkárpithoz képest 95%-kal kisebb CO2-kibocsátással készül.

A Toyota Yaris Cross alapkivitelébe 116 LE, egyébként 130 LE rendszerteljesítményű az 1,5-ös benzinmotort használó hibrid hajtás, utóbbinál opciósan hátsó hajtómotoros összkerékhajtás. Kivételt jelent az áthangolt felfüggesztést és sportosabb körítést használó GR Sport kivitel, ami csak elsőkerékhajtással választható.

