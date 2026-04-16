autós hír

Kiakadt a traffipax: a 24 órás razzián képes volt ennyivel száguldani a zalai audis – fotó

Tegnap, 14:29
Olvasási idő: 2 perc
A létező legnagyobb bírságot szabták ki egy száguldozó autósra Zalaegerszegen. Óriási sebességet mért a traffipax.
autós hírgyorshajtástraffipax

A Roadpol-akció keretében meghirdetett, 24 órás Speedmarathon során mért be egy traffipax egy extrém gyorshajtót. A sofőr április 15-én 19 óra körül Zalaegerszegen, a Zrínyi Miklós úton a megengedett 50 helyett 143 km/h-s sebességgel közlekedett.

A rendőrök megállították az Audi vezetőjét, és a kiszabható legnagyobb, 468 ezer forintos közigazgatási bírsággal büntették. A sofőr nyolc előéleti pontot is kapott.

