Új autó vásárlásánál is alkudni kell, milliókat lehet spórolni!

Általános tendencia, hogy egyre emelkedik az új autók ára, már a kisautókért is 10 millió Ft-ot kérnek. Azonban ez csak a listaár, ezért az ADAC inkognitótesztben járt utána, mennyit kell ténylegesen fizetni autóvásárlásnál. Ehhez először 14 autót konfiguráltak online, majd ezzel ellátogattak az autószalonokba, hogy további kedvezményeket csikarjanak ki. Minden autónál 8 esetben próbálkoztak, és figyelmen kívül hagyták a Németországban aktuálisan az állam által adott akár 6000 eurós támogatást, hogy csak az autógyártók által kínált kedvezményekre összpontosítsanak.

Az online konfigurátorban elérhető kedvezmény kiindulási alapot jelent autóvásárlásnál

Fotó: BYD

Többször is kérdezzünk rá az árkedvezményre autóvásárlásnál

A BYD és a Mercedes-Benz esetén már a konfigurátorban elérhető jelentős árkedvezmény, az autószalonokban a látogatások háromnegyedénél maguktól kínáltak kedvezményeket az értékesítők, további 12%-ban külön kérdésre engedtek az árból. A Leapmotornál mindössze 243 eurót tudtak kialkudni – a 18 900 eurós listaár nem sok lehetőséget ad –, a BMW-nél 11 000 eurót engedtek a 62 000 eurót meghaladó listaárból. Érdemes egyébként többször rákérdezni az árkedvezményre, a BMW-nél ilyenkor még 700 eurót engednek az árból, de volt olyan Renault-kereskedő, ahol csak második körben engedtek az árból. A harmadik körben már minimális az alku lehetősége, de két esetben ilyenkor is 1000 eurót engedtek az árból.

Az ADAC azt javasolja, hogy több márkakereskedésben is kérdezzen rá az érdeklődő az árkedvezményre, a Toyota-márkánál például 21% eltérés volt a legkisebb és a legnagyobb árengedmény között; a BYD, a Renault és a Mercedes-Benz esetén minimális eltéréseket tapasztaltak.

