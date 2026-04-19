Az egykor a keleti blokk buszpiacát uraló Ikarus ma ismét exportpiacokban gondolkodik. A székesfehérvári vállalat ajánlatot adott az észak-macedón közlekedési minisztérium tenderére, amely 150 elektromos autóbusz beszerzéséről szól. A projekt nemcsak volumenében jelentős, hanem szimbolikus is: a Balkán lehet az a térség, ahol a magyar gyártó újra erős regionális szereplővé válhat.

Így néz ki az új Ikarus elektromos autóbusz

A pályázat középpontjában az Ikarus 120e áll, amely már több helyen bizonyított. Az alacsonypadlós, korszerű elektromos busz akár 150 kW-os gyorstöltésre is képes, így megfelel a modern városi közlekedés elvárásainak – írja az Autopro. A típus nemcsak technológiai szempontból versenyképes, hanem a hazai fejlesztés révén a magyar ipar újrapozicionálását is szolgálja.

Ikarus-roadshow Németországban

Az igazi áttörést azonban nemcsak a Balkán hozhatja el. A vállalat már a német piacon is megjelent – eddig inkább kommunikációs és kapcsolatépítési szinten, például közösségi médiás jelenléttel –, ami arra utal, hogy hosszabb távon Nyugat-Európa felé is terjeszkedne.

A németországi roadshow március végén indult, s a cégnél úgy látják, a teszteléseknél továbbra sem tudnak jobb promóciót elképzelni – s talán igazuk is van.

Amúgy az Ikarus történetében korábban is volt példa sikeres német exportokra, s nemcsak az NDK-ba, így a mostani nyitás egyfajta visszatérésként is értelmezhető.

Az Ikarus 120e a németországi piacon

Az Ikarus tehát nem csupán új buszokat gyárt – hanem újraépíti nemzetközi jelenlétét. Az Origo a közelmúltba írt arról, hogy a vállalat visszatért a cseh piacra is.