Ismét nagy dobásra készül a híres magyar buszgyártó. Az Ikarus 150 elektromos busz megrendelésére pályázik Észak-Macedóniában, miközben már a német piac felé is nyit – ezzel új fejezet kezdődhet a legendás márka nemzetközi visszatérésében.
Az egykor a keleti blokk buszpiacát uraló Ikarus ma ismét exportpiacokban gondolkodik. A székesfehérvári vállalat ajánlatot adott az észak-macedón közlekedési minisztérium tenderére, amely 150 elektromos autóbusz beszerzéséről szól. A projekt nemcsak volumenében jelentős, hanem szimbolikus is: a Balkán lehet az a térség, ahol a magyar gyártó újra erős regionális szereplővé válhat.

Így néz ki az új Ikarus elektromos autóbusz
Fotó: Ikarus Bus & Coach

A pályázat középpontjában az Ikarus 120e áll, amely már több helyen bizonyított. Az alacsonypadlós, korszerű elektromos busz akár 150 kW-os gyorstöltésre is képes, így megfelel a modern városi közlekedés elvárásainak – írja az Autopro. A típus nemcsak technológiai szempontból versenyképes, hanem a hazai fejlesztés révén a magyar ipar újrapozicionálását is szolgálja.

Ikarus-roadshow Németországban

Az igazi áttörést azonban nemcsak a Balkán hozhatja el. A vállalat már a német piacon is megjelent – eddig inkább kommunikációs és kapcsolatépítési szinten, például közösségi médiás jelenléttel –, ami arra utal, hogy hosszabb távon Nyugat-Európa felé is terjeszkedne. 

A németországi roadshow március végén indult, s a cégnél úgy látják, a teszteléseknél továbbra sem tudnak jobb promóciót elképzelni – s talán igazuk is van. 

Amúgy az Ikarus történetében korábban is volt példa sikeres német exportokra, s nemcsak az NDK-ba, így a mostani nyitás egyfajta visszatérésként is értelmezhető.

Ikarus 120e
Az Ikarus 120e a németországi piacon
Fotó: Ikarus

Az Ikarus tehát nem csupán új buszokat gyárt – hanem újraépíti nemzetközi jelenlétét. Az Origo a közelmúltba írt arról, hogy a vállalat visszatért a cseh piacra is.

 

