Fenyegetések, bosszú, brüsszeli számla: így kezdett Magyar Péter a választások után

Elképesztő felfedezés: megtalálhatták a vastagbélrák rejtett okozóját

pininfarina

Nem kell félni a rendőrtől, ha ezzel az Unicummal vezet

Szövetkezik Walter de Silva formatervező és a Pininfarina műhely. Az Unicum programban egyedi autókat készítenek a szupergazdagoknak.
Manapság egyre nagyobb az a tehetős vásárlóréteg, aki hajlandó (majdnem) minden pénzt megadni azért, hogy egyedi járműben utazhasson, gondoljunk csak a Mansory tuningcég alkotásaira. A 75. születésnapját ünneplő Walter de Silva formatervező az olasz Pininfarina műhellyel közösen most életre hívta az Unicum programot, amelynek keretében egyedi autókat készítenek.

Unicum, azaz egyedi autó Olaszországból.
Eddig is készített egyedi autókat Walter de Silva, az Unicum programban a Pininfarina segítségével csinálja mindezt
Fotó: Walter de Silva

Olaszországban tervezik és kivitelezik az Unicum autókat

Az ügyfél elképzeléseit a Dasilva stúdió segítségével készítik el a terveket, a megvalósítás és a forgalomba helyezés pedig már a Pininfarina szakembereinek a dolga. A Unicum autók kivétel nélkül egyediek lesznek, tehát szó nincs kis szériáról vagy akár duplázásról sem – aki olyasmire vágyik, annak másfelé kell érdeklődnie.
 

 

