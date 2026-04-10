Átvágnak a benzinkúton? – nem mindig igaz, amit a kijelző mutat…

Vajon ilyen üzemanyag-átverés csak egy amerikai benzinkúton történhet? Nem tudjuk, de az biztos, hogy az ominózus esetet a Louisiana állambeli Bossier Cityben filmezték le.

Üzemanyag-botrány Amerikában. Magától pörög a kút számlálója

Képzeljük el, hogy odaállunk tankolni, bedugjuk a pisztolyt, és a számláló már pörög is… Még akkor is, amikor még semmi sem jön, majd a tankolás végeztével úgyszintén – írja a Motor1. Véletlen hiba vagy tényleg lehúznak minket?

Nem feltétlenül üzemanyagcsalás a lefilmezett jelenség

Ez tuti átverés, gondolhatjuk, ám a szakértők szerint több rejtett technikai hiba is okozhat ehhez hasonló jelenséget. Előfordulhat, hogy a rendszer téved: a kút érzékelője azt hiszi, hogy folyik az üzemanyag, miközben valójában alig vagy egyáltalán nem történik semmi. A „meter creeping” vagy „láthatatlan tankolás” során a számláló önálló életre kel. Egy elhasználódott, nem jól záró szelep vagy hibás szenzor is okozhat hasonló bajt, a rendszer ilyenkor is azt gondolhatja, hogy még folyik a tankolás, esetleg gyorsabban számol a kijelző. Ekkor többet fizetünk, mint amennyi üzemanyagot kaptunk.

Késve is reagálhat a rendszer, ilyenkor a számok nem akkor változnak, amikor kellene. Továbbá előfordulhat, hogy tényleg jön benzin, csak olyan kevés, hogy nem látjuk, nem halljuk, viszont a kút számolja.

Hogy mire figyeljünk akkor a tankolásnál? Mindig nézzük meg, hogy nulláról indul-e a számláló. Figyeljük, hogy ténylegesen áramlik-e az üzemanyag, s nem pörög-e túl gyorsan a számláló. Ha gyanús, akkor inkább váltsunk kutat. A rendőrség szerint sokkal gyakoribb veszély, hogy a kutaknál elhelyezett rejtett eszközökkel lemásolják a kártyánk adatait, majd később lenullázzák a számláinkat. A lényeg, hogy nem minden eset csalás, de a hibás kútnál is többet fizethetünk a semmiért.

