Tavasszal a vadállatok mozgása is megélénkül az utakon – mutatjuk, mire figyeljen ilyenkor

A tél lassan visszahúzódik, a természet pedig újraéled: a vadállatok előjönnek, a mezők, erdőszélek és árokpartok ismét megtelnek élettel.

Tavasszal megélénkül a vadállatok jelenléte a hazai utakon is

A vadak – őzek, szarvasok, vaddisznók – ilyenkor aktívabbá válnak, keresik a táplálékot, a párjukat, és egyre gyakrabban vágnak át utakon is. Ami a természetben szép és ösztönös folyamat, az a közutakon komoly veszélyforrás. Sokan hajlamosak elfelejteni: a vad nem „forgalmi szabályok” szerint közlekedik.

Egy őz például másodpercek alatt jelenhet meg az út szélén, és ugyanilyen hirtelen is dönthet úgy, hogy átszalad előttünk.

A legnagyobb kockázat a hajnal és az alkonyat, amikor a látási viszonyok rosszabbak, az állatok pedig a legaktívabbak – írja a Vezess.

Ne dudáljunk a vadállatra

A szakemberek szerint a tavaszi időszakban különösen fontos az óvatosság az erdős, mezőgazdasági területek, bozótos, nádas, magas füves útszegélyek, beláthatatlan, sűrű növényzettel határolt utak mellett. Érdemes csökkenteni a sebességet a vadveszélyt jelző tábláknál, és nem csak papíron komolyan venni őket. Egy ilyen szakaszon a 90 km/órás tempó is sok lehet, ha hirtelen egy több tíz kilós állat ugrik az útra. Ha vadat látunk az út szélén, a legrosszabb reflex a dudálás vagy a hirtelen kormányrántás.

Az állatok viselkedése kiszámíthatatlan: sokszor nem egyedül érkeznek, hanem csapatban, és az első után a többiek is követhetik.

A tavaszi balesetek jelentős része megelőzhető lenne némi figyelemmel és türelemmel. A természet ébredése ugyanis nemcsak látványos, hanem felelősséget is ró azokra, akik az erdők és mezők mellett közlekednek.