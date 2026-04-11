Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Tavasszal a vadállatok mozgása is megélénkül az utakon – mutatjuk, mire figyeljen ilyenkor

41 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A tavasz nemcsak a rügyfakadás, a virágzás és a kirándulások időszaka, hanem az utak egyik legveszélyesebb periódusa is. A felmelegedéssel együtt ugyanis megélénkül a vadállatok mozgása, és egy pillanatnyi figyelmetlenség is elég lehet ahhoz, hogy az aranyos állatokkal való találkozás tragédiába torkolljon.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vadállatok mozgásatermészetbalesetautóvadállatok

A tél lassan visszahúzódik, a természet pedig újraéled: a vadállatok előjönnek, a mezők, erdőszélek és árokpartok ismét megtelnek élettel.

Male Deer running across the scenic road surrounded by the beautiful trees. Taken in Yosemite National Park, California, United States., Tavasszal megélénkül a vadállatok jelenléte a hazai utakon is
Fotó: Shutterstock

A vadak – őzek, szarvasok, vaddisznók – ilyenkor aktívabbá válnak, keresik a táplálékot, a párjukat, és egyre gyakrabban vágnak át utakon is. Ami a természetben szép és ösztönös folyamat, az a közutakon komoly veszélyforrás. Sokan hajlamosak elfelejteni: a vad nem „forgalmi szabályok” szerint közlekedik

Egy őz például másodpercek alatt jelenhet meg az út szélén, és ugyanilyen hirtelen is dönthet úgy, hogy átszalad előttünk. 

A legnagyobb kockázat a hajnal és az alkonyat, amikor a látási viszonyok rosszabbak, az állatok pedig a legaktívabbak – írja a Vezess.

Ne dudáljunk a vadállatra

A szakemberek szerint a tavaszi időszakban különösen fontos az óvatosság az erdős, mezőgazdasági területek, bozótos, nádas, magas füves útszegélyek, beláthatatlan, sűrű növényzettel határolt utak mellett. Érdemes csökkenteni a sebességet a vadveszélyt jelző tábláknál, és nem csak papíron komolyan venni őket. Egy ilyen szakaszon a 90 km/órás tempó is sok lehet, ha hirtelen egy több tíz kilós állat ugrik az útra. Ha vadat látunk az út szélén, a legrosszabb reflex a dudálás vagy a hirtelen kormányrántás. 

Az állatok viselkedése kiszámíthatatlan: sokszor nem egyedül érkeznek, hanem csapatban, és az első után a többiek is követhetik. 

A tavaszi balesetek jelentős része megelőzhető lenne némi figyelemmel és türelemmel. A természet ébredése ugyanis nemcsak látványos, hanem felelősséget is ró azokra, akik az erdők és mezők mellett közlekednek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról