Azon dolgoznak a magyar kutatók, hogy az autók megsejtsék a veszélyhelyzeteket

A modern nagyvárosok közlekedése egyre összetettebb: az autók, kerékpárosok és gyalogosok mellett immár az elektromos rollerrel közlekedők is ugyanazokon az útfelületeken osztoznak vagy épp keresztezik egymás útját. Ebben a környezetben különösen fontos a sérülékeny úthasználók – elsősorban a gyalogosok, de ide tartoznak a rolleresek és a kerékpárosok is – biztonságának növelése. A HUN-REN SZTAKI Rendszer- és Irányításelméleti Kutatólaboratóriumában (SCL) azon dolgoznak, hogy a jövő intelligens közlekedési rendszerei a jövőben már a veszélyhelyzetek kialakulása előtt felismerjék a kockázatokat, és ezzel segítsenek elkerülni a baleseteket.

Magyar kutatók olyan rendszeren dolgoznak, ahol az autók már a veszélyhelyzet előtt fel tudnak készülni a beavatkozásra

A veszélyhelyzetek egyik alapvető oka a jelentős fizikai különbség

Egy autó tömege és mozgási energiája számottevően nagyobb, mint egy gyalogosé vagy rolleresé, így egy ütközés következményei utóbbiak számára sokkal súlyosabbak lehetnek. A kutatók olyan intelligens rendszereken dolgoznak, amelyek a gyalogosok vagy rolleresek mozgásának kiszámításával segítenek a balesetek megelőzésében. Ezek az úgynevezett intelligens közlekedési rendszerek (ITS) különböző forrásokból – járművekbe épített szenzorokból, út menti infrastruktúrákból vagy a közlekedők saját eszközeiből, például mobiltelefonokból – gyűjtenek adatokat. A jövőben akár a hangfelismerés is segíthet ebben: speciális mikrofonok segítségével egy hangalapú rendszer ugyanis képes lehet megkülönböztetni például az autó, a kerékpár vagy a roller hangját. A kutatók célja az, hogy a különféle szenzorokkal begyűjtött adatokat összekapcsolva, pontosabb képet kapjanak arról, mi történik a forgalomban.

Kommunikáció egymással

A jövő közlekedési rendszereiben a járművek nem csak maguk érzékelik a környezetüket, hanem egymástól és a városi infrastruktúrától is képesek lesznek információt nyerni a figyelmet igénylő helyzetekről vagy a közlekedés sérülékeny szereplőiről. Az okosvárosi környezetben például az útszakaszokra telepített kamerák vagy szenzorok információt küldhetnek az autóknak arról, hol található gyalogos, kerékpáros vagy más jármű. Ez különösen akkor lehet hasznos, amikor a gyalogos takarásban van – például parkoló autó mögött vagy kanyarban –, és a járművezető még nem látja.