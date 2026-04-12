Be akarják tiltani a veteránautók hétköznapi használatát

Egy veteránautó látványa mindig örömet okoz. Ám hamarosan Minnesota államban sokkal ritkábbak lehetnek ezek az alkalmak, mivel egy új törvény hétvégékre és különleges eseményekre korlátozná a klasszikus járművek használatát. Sőt, olyankor is csak napkeltétől napnyugtáig lehetne őket kihozni a garázsból!

Fotó: Stellantis / Chrysler

Jogos az ordító kérdés: miért korlátozzák a veteránautók használatát?!

Az újonnan benyújtott törvényjavaslat, a HF 3865, átalakítaná azt, ahogyan az állam a gyűjtői kategóriába sorolt járműveket kezeli. Papíron a jogszabály nagy része ártalmatlannak tűnik: frissíti a definíciókat, egységesíti a regisztrációs nyelvezetet, és módosítja a papírmunkát a „pioneer” rendszámtól kezdve a gyűjtői motorkerékpárokig. Ugyanakkor a törvényjavaslat szerint minden olyan jármű, amely Minnesotában gyűjtői, klasszikus, „pioneer”, hot rod vagy katonai jármű rendszámmal van ellátva, csak „gyűjtői” célokra használható. Utóbbi magában foglalja a klubeseményeket, túrákat, felvonulásokat, kiállításokat és hasonló rendezvényeket, ám ezektől az esetektől eltekintve a tulajdonosok csak szombaton és vasárnap, napkeltétől napnyugtáig vezethetnék a járműveiket. Más szóval az állam gyakorlatilag teljes tilalmat vezetne be a hétköznapi „cruisingra”, az éjszakai vezetésre és a spontán hétközi utakra. Pedig már jelenleg is meglehetősen szigorú szabályok vonatkoznak ezekre a gépekre ebben az államban.

A törvény azonban több fontos kérdést nyitva hagy: az olyan kifejezések, mint az „kiállítás” vagy a „hasonló használat”, nincsenek pontosan meghatározva, így a végrehajtást az egyes rendőrök saját értelmezésére bízhatja. A törvény alkotói nem magyarázták meg, miért tartják fontosnak ezeket a korlátozásokat, a legvalószínűbb, hogy meg akarják akadályozni a kedvezményes gyűjtői regisztrációs díjakkal való visszaélést. Jelenleg az HF 3865-nek még át kell mennie a képviselőházon, a szenátuson, és csak ezután lesz belőle törvény, hatást gyakorolva a tulajdonosokra.

