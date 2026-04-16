Elképesztő, miket kezdtek lopkodni az autókról – így védekezhet!

Új trend terjed Amszterdamban: egyre több autós húz zsákot az autója visszapillantó tükreire. Ennek oka nem egy furcsa hóbort, hanem védekezés, nagyüzemben kezdték ugyanis lopkodni ezeket az alkatrészeket.

Mennyit ér egy visszapillantó?

A modern visszapillantók egyre több elektronikát, szenzort és egyebeket tartalmaznak, ennek megfelelően egyre drágábbak. A feketepiacon a ritkább lopott tükrök ára elérheti az akár félmillió forintot, és természetesen még így is olcsóbbak a gyári áraknál.

A zsákok komoly védelmet adnak. Anyagukba a golyóálló mellényekben megtalálható kevlárt is tesznek, a rögzítést sok esetben apró lakattal, zárral erősítik meg. Vannak már külön tükörzsákok fejlesztésére specializálódott cégek is.