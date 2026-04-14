Egyedi kombináció a kompakt Volga SUV

A Volga K50-es középkategóriás szabadidő-autóval indult az orosz márka legújabb feltámadása, amelyet nemrég a C50-es limuzin követett. Most itt a legnagyobb érdeklődésre számot tartó modell, a Volga K40-es szabadidő-autó ugyanis a kompakt kategóriába tartozik, és mint ilyen, a kínálat legolcsóbb tagja lesz. Ennél már egy kicsit szabadabban válogattak a Geely-alkatrészek közül, így az Atlas modell frissítés előtti karosszériáját kombinálták össze a C50-es limuzinban is használt álló központi képernyős műszerfallal, mindezt megfejelték a krómos hűtőráccsal.

4,7 méteres hosszával a nagyra nőtt kompakt SUV-ok közé tartozik a Volga K40

Fotó: Volga

Elsőkerékhajtással spórol a belépő Volga SUV

De van még egy ok, ami miatt várhatóan sokkal népszerűbb lesz majd Oroszországban a Volga K40-es a testvér Geely Atlasnál, a kínaik már csak 2,0 literes turbómotorral (200 LE, 8 fokozatú automatikus váltó) és összkerékhajtással árulják a saját modelljüket, míg a Volga esetén az alapmotor 1,5-ös turbó (147 LE) lesz elsőkerékhajtással és hétfokozatú duplakuplungos váltóval. Árakat és pontos felszereltséget nem közöltek az Volga K40-essel kapcsolatban, ami a testvéreihez hasonlóan 2026 nyarán kerül majd kereskedelmi forgalomba.

