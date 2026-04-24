A Volkswagen számára a Dacia a mérce, ha olcsó SUV-ról van szó

2019-ben lett a korábban típusnévként használt Jetta-ból külön autómárka Kínában, a Volkswagen konszern kifejezetten az olcsó autókra vágyó fiataloknak kínál autókat ezen a néven. Nem halogathatják tovább az elektromos átállást, így a következő két évben öt új modellt dobnak piacra, köztük lesz négy akkumulátoros-elektromos autó – élen a Jetta X nevű szabadidő-autóval.

Nem, ez nem egy frissített Duster, hanem a Volkswagen új szabadidő-autója

A Volkswagennél 4,8 méteres elektromos autó az olcsó SUV

Az első sajtófotók alapján a megjelenés erősen hasonlít az olcsó szabadidő-autók között megkerülhetetlen Dacia Dusterre, a kerékjárati ív vonala, a sárvédő-domborítások és a fényszóró kialakítása alapján mintha modellfrissítés előtti és utáni állapotot látnánk. A Volkswagen annyiból nem sokat kockáztat, hogy a Dustert nem forgalmazzák Kínában, míg a Jetta X-et nem fogják Kínán kívül értékesíteni. Fontos eltérés még, hogy a Volkswagen olcsó elektromos szabadidő-autóként pozícionálja modelljét, az MEB műszaki alapra 4,8 méteres karosszériát építenek fel, ami így egy számmal nagyobb, mint a Dacia modellje.

