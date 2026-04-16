Ennyi volt – örökre megváltozik az autók utastere!

Az elmúlt években az autógyártók – élükön a Volkswagennel – szinte vallásos hittel követték a „tablet az autóban” irányt. A klasszikus kapcsolók eltűntek, helyüket csúszkák, érintőfelületek és menük vették át. A gyakorlat azonban gyorsan kijózanító lett: a sofőrök nem lelkesedtek azért, hogy egy egyszerű hőmérséklet-állításhoz is a kijelzőt kelljen bámulniuk, és egy idő után nagyon idegesítő lett, hogy sokszor nem az történt, amit akartunk. A kritikák különösen a Volkswagen ID.3 első generációját érték, ahol a nehezen kezelhető érintős megoldások a mindennapi használatot is bosszantóvá tették. A visszajelzések egyértelműek voltak: ez nem előrelépés, hanem zsákutca.

Az új Volkswagen ID.3 Neo utasterében már találunk fizikai kapcsolókat is

A Volkswagen most látványosan irányt vált. Az új ID.3 Neo belső tere már tudatos szakítás a múlt hibáival: visszatértek a valódi, kitapintható gombok a legfontosabb funkciókhoz – például a klímához és a hangerőhöz –, sőt, még hagyományos tekerő is megjelenik – írja az Auto Bild.

A Volkswagen vezetése belátta hibáját

Ez nem pusztán nosztalgia. A kutatások szerint az érintőképernyők használata vezetés közben jobban elvonja a figyelmet, mert a sofőrnek le kell vennie a szemét az útról, míg a fizikai gombok memóriából is kezelhetők.

A Volkswagen vezetése gyakorlatilag beismerte: az okostelefonos, táblagépes minimalizmus az autóban egyszerűen nem működik, megbukott.

Az új Volkswagen ID.3 Neo

Az ID.3 Neo ennek a korrekciónak a kézzelfogható eredménye. Sőt, azt is bejelentették, a jövőben minden Volkswagenben lesz minimum ennyi gomb. A digitális kijelzők megmaradnak – navigációra, médiára továbbra is ideálisak –, de a kulcsfunkciók visszakapják a fizikai kezelőszerveket.

Ilyen volt az első generációs Volkswagen ID.3 utastere, gombmentes

Most pedig visszatértek a kapcsolók az új Volkswagen ID.3-ba

A tanulság világos: az autó nem okostelefon. És úgy tűnik, a jövő autójában ismét lesznek gombok – mert néha a legegyszerűbb megoldás a legjobb.