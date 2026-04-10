Nem MI grafika – rendkívül ritka a Volkswagen Magnum kombi

A MAG Magnum a Volkswagen Corrado „Kék Mauritiusza”, igazi gyűjtői különlegesség. Mindössze két példány létezik belőle, melyből az egyik az Egyesült Államokban található (néhány éve még mindkettő ott volt, a Luxsport értékesítette őket), a másik pedig Németországban. Utóbbi lesz megcsodálható Európa egyik legnagyobb klasszikus autókiállításán: a Retro Classics Essen 2026 rendezvényen.

Volkswagen-rajongóknak kötelező megnézni a MAG Magnumot

Hogy készült a Volkswagen MAG Magnum?

A Magnum nem gyári Volkswagen-modell, hanem egyedi projekt: az ötlet az egykori Karmann mérnöktől, Josef A. Maroldtól származik, a kivitelezéssel az egyik régi ismerősét, az SGS Styling Garage főnőkét, Chris Hahnt bízta meg a 80-as évek végén. Az alap egy normál Corrado volt, amelynek a tetejét meghosszabbították és kombi hátsót álmodtak hozzá. A Marold által fából CAD-technológiával készített mintákra Hahn karosszérialakatosai formálták a lemezeket, és rengeteg egyéb VW-alkatrészt is felhasználtak: a tetőt a Passattól örökölte a Magnum, a csomagtérajtó zsanérjait a Polótól vette kölcsön, a hátsó lámpák a B3-as Audi 80-ról származnak. Az eredmény pedig egy jól használható sportkombi, alacsony rakodóperemmel, osztottan dönthető hátsó ülésekkel és 490 literes poggyásztérrel. A TÜV Nord lüneburgi kirendeltsége 1990-ben vizsgálta meg a prototípust, s a kissé csökkent torziós merevséget „nem aggályosnak” minősítették. A jelentés szerint: „összehasonlító menetteszteken – rossz utakon és autópályán – a sportkombinál nem tapasztaltak negatív tulajdonságokat.” Ám a kis szériás – 100 darabos – sorozatgyártás mégis meghiúsult. A kétajtós sportkombik ugyanis már a 60-as években sem voltak igazán népszerűek, a 90-es évekre pedig szinte teljesen eltűnt irántuk a kereslet. Most a Retro Classics Essen 2026 rendezvényen viszont a MAG Magnum csodájára járhatunk.