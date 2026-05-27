57 éves Porschét találtak a pajtában – videón az újraélesztés!

Mint a mesében! Egy poros pajtában találtak rá erre a léghűtéses, 911-es Porschére, ami - mint kiderült - 30 évvel ezelőtt volt utoljára lemosva! Az 1969-es évjáratú, egykori szuperautót aztán szakértő kezek vették gondozásba.

Ma már egy múzeumban pihen

A vastag koszréteget többlépcsős mosással távolították el, mígnem eljutottak a polírozásig, a felniket pedig újrafestették. Az utastér is ki lett glancolva, a kicsinosított autó pedig büszkén pózol egy múzeumban. Az enyészettől megmentett Porsche műszaki állapotára nem derült fény.