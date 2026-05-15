600 ezer autót hívtak vissza egy hiba miatt! Csekkolja, hogy az öné érintett-e!

Az aktív biztonsági felszerelések közé tartozik az autók dudája, amivel mások figyelmét tudjuk felhívni a veszélyre – vagy épp indulatainkat tudjuk kifejezésre juttatni. Most azonban azért rendeltek el visszahívást, mert nem elég hangos egy autó dudája. A Peugeot négy év után realizálta azt, hogy a 208-as kisautó dudája nem elég hangos, ezért világszerte több mint 600 000 autósnak kell felkeresnie a márkaszervizeket.

Túl halknak bizonyult a frissítés előtti Peugeot 208-as dudája, úgyhogy visszahívás keretében cserélik azokat

Fotó: tibo / Peugeot

A visszahívás során hangosabbra cserélik a hangjelző berendezést

Mintegy egy óra alatt végrehajtják a kürt cseréjét, és azt követően már sokkal hatásosabban tudja majd használni dudáját a sofőr, hiszen jobban hallható lesz a közlekedés többi résztvevője számára. A 2019. szeptember 1–2022. július 22. között gyártott Peugeot 208-asokba szereltek a jogszabályi előírásoknak nem megfelelő dudát, amit most a szervizakció keretében cserélnek. A hangjelző berendezés hangerejét az 1970-ben megalkotott 70/388/EGK irányelv szabályozza, annak 105 és 118 dB (A) között kell lennie.

