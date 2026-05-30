A BYD perelte ki a legtöbb pénzt az influenszerektől

Kínában gyakori, hogy az autógyártók pert indítanak a termékeiket kritikusan említő influenszerek ellen, és sok esetben meg is nyerik azokat. Nem meglepő módon a legnagyobb kínai autógyártó, a BYD vezeti azt a listát, hogy hány pert nyert meg és mennyi kártérítést kapott a jó hírneve megsértése miatt.

Nem nézi tétlenül a BYD, hogy az influenszerek rossz hírét keltik a termékeinek

Több mint 1 millió dollárt ítéltek meg a BYD-nek a bíróságok

A CarNewsChina weboldal közzétett egy listát, amelyből kiderül, mekkora összeget kaptak a kínai autógyártók. A BYD után a HIMA (a Huawei által életre hívott Harmony Intelligent Mobility Alliance) Aito márkája következik, amit a Nio majd a HIMA Stelato követ és az Xpeng zár. A kínai bíróságok az anyagi kártérítés mellett bocsánatkérő anyagok közzétételét is kérik, illetve esetenként betiltották az influenszer közösségi médiás fiókját is.



