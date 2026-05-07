A Ford-főnök így értelmezi a megfizethető autót

47 perce
Olvasási idő: 2 perc
A Ford vezére, Jim Farley olcsó autókat ígért. Most kiderült, hogy mennyibe kerül a megfizethető autó.
Az Egyesült Államokban 2019-hez képest 30%-kal emelkedett az új autók átlagos ára, és már elérte az 50 000 dollárt. A Ford vezére, Jim Farley egy ideje már arról beszél, hogy újra megfizethető autókat akarnak gyártani, hogy még többen tudjanak beleülni új autókba, azonban egészen mostanáig nem tudtuk, hogy pontosan mire is gondolt a detroiti autógyár főnöke.

Az amerikai átlag autóárak irányából nézve megfizethető autó mifelénk még drágának számít.
Végre tudjuk, mi a megfizethető autó Jim Farley szerint
Fotó: Ford

Lesz elektromos és hibrid is a megfizethető autók között

A CBS News-nak adott interjúból kiderül, hogy a megfizethető autó 40 000 dolláros árat jelent, ami 12,2 millió Ft-nak felel meg – ne feledjük, hogy az azonos konstrukciók az USA-ban mindig olcsóbbak az európai áraknál, szóval ez mifelénk inkább 15 millió Ft-os határt jelent. Újra készítenek majd személyautót, lesz olcsó pickupjuk, de egyterűek is szerepelnek az elképzelések között, elektromos illetve hibrid hajtással egyaránt. Kérdés, hogy az amerikai tervekből mi jut el majd Európába, ahol inkább a kooperációkban bízik a Ford.
 

 

