A magyar személyautósokat is sújtja az EU új, borzalmas rendelete

A 165/2014/EU rendelet alapján 2026. július 1-től kötelező lesz az EU területén belüli, határokon át menő áruszállításnál a 2,5-3,5 tonna össztömegű járműveknél a digitális tachográf használata. A szerelvényekre is igaz ez, tehát az a személyautó vagy haszonjármű, ami önmagában 2,5 tonna alatt van, de utánfutóval együtt már meghaladja a 2,5 tonnát, ott is kötelező a techográf használat. Azonban nem elég felszerelni a járműveket a Smart Tacho 2 eszközökkel, azok használatára meg is kell tanítani a sofőröket, azaz el kell végezniük egy megfelelő tanfolyamot – ellenkező esetben büntetést lehet kiszabni közúti ellenőrzésnél.

Nem csak a kisteherautókat kell felszerelni a digitális tachográfokkal, azon személyautók és 2,5 tonna alatti össztömegű haszonjárművek, amelyek utánfutóval együtt már 2,5 tonna feletti össztömegűek és határon át menő áruszállításban vesznek részt (például személyautó szállítás tréleren), szintén rendelkezniük kell a Smart Tacho 2-es eszközzel. Amíg a nagyobb méretű haszonjárműveknél a konstruktőrök gondoltak a tachográf beépítésére, utóbbiaknál nem jellemző a rádió/fejegység mellett a dedikált DIN-fejegység méretű hely megléte a műszerfalon, ami megnehezíti az eszköz beépítését.