A Suzuki hozhat áttörést a japán autógyártók versenyében!

A 2026-os előrejelzés alapján a Honda nem vár növekedést. Nem várt helyről érkezik az a volumen, aminek köszönhetően a Suzuki lehet a második legnagyobb japán autógyártó.
Közzétették a 2026-os pénzügyi évre (április 1. a fordulópont) vonatkozó előrejelzéseiket a japán autógyártók, ami alapján először történik meg, hogy a Suzuki kerül majd a második helyre. Jelenleg a Honda birtokolja ezt a pozíciót, 2025-ben 3,38 millió autót értékesítettek, a 2026-os pénzügyi évben stagnálásra számítanak az átszervezés miatt – a cég 70 éves fennállása során először volt veszteséges –, ami 3,39 millió eladott autót jelent. A Suzuki 2025-ben 3,32 millió autót értékesített, és 2026-ban 3,55 millióval számolnak.

Alig győzi a gyártáskapacitás-bővítést a Suzuki Indiában, ahol már ma is a cég eladásainak több mint felét realizálják.
Négy napja adott át egy évi 250 000-es kapacitású gyártósort a Suzuki Indiában, jövőre még kettő ilyet helyeznek üzembe
A Marutinak köszönheti a szárnyalását a Suzuki

Nincs veszélyben a Toyota első helye a japán autógyártók között, ők maradnak az évi 10,5 millió példánynál, a Nissan 3,3 millió autós előrejelzése alapján marad a negyedik pozícióban. A Suzuki jelentős növekedését a világ legnépesebb országában betöltött erős pozíciójának köszönheti, aktuálisan Indiában értékesítik a márka autóinak 56%-át, és ez tovább fog emelkedni, miután május 18-án a Kharkodai gyárban üzembe helyezték az évi 250 000 autós kapacitású második gyártósort, ezt még két további évi 250 000-es kapacitású sor követi majd a 2027-es pénzügyi évben.

