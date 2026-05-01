A száguldozó sofőr későn vette észre a rendőrautót, büntetett is a karma

Nyugodt országúti forgalom, az autók becsülettel tartják a szigorú sebességlimitet. Egy valaki azonban úgy gondolta, hogy a videót készítő teherautón kívül az egész sort megelőzi. Nyomta is rendesen, majd hirtelen jön az újratervezés.

Nem a sűrű forgalom volt a gond

Gyorsan döntött, hogy beáll a pick-up mögé és törvénytisztelő polgárként megy tovább, de mint kiderül, nem is a szemből érkezők közelsége késztette lassításra. Nyilván gyanús lett neki a platós előtt haladó autó, amely a sor elhaladása után letér a padkára, megvárja, míg a renitens autós megelőzi, majd jön a teátrális lekapcsolás.