Adót csalt az önkormányzati képviselő, az autóit elárverezi a hatóság!

Időről időre felbukkannak a hatóságok árverési oldalain bűncselekmény miatt állami tulajdonba került különleges járművek – akár Magyarországon is. Belgiumban most egy 25 autóból és motorkerékpárból álló gyűjteményt árvereznek el, miután annak adócsaló tulajdonosát – Stephanie S. önkormányzati képviselő – tavaly letartóztatták.

Olyan különlegességek vannak a listán, mint a Classic Recreations által épített Shelby Mustang, amelynek a műszerfalán ott van Carroll Shelby aláírása, egy 1966-os eredeti állapotú Mustang kabrió. Szintén a klasszikus veteránok sorát gyarapítja az 1972-es Porsche 911 Targa, az 1993-as Renault Alpine LeMans-ból mindössze 325 darabot építettek. A modernebb autókból a sportos vonalat szerette az adócsaló, hiszen BMW M4 kabrió, Abarth 595, több Mercedes-AMG is szerepel a listán, no meg egy 2006-os Porsche 911 Turbo – kézi kapcsolású váltóval. Motorkerékpárok terén a nagyrobogóktól kezdve a krosszgépeken át a Ducati, Harley-Davidson és Yamaha különleges gépeiig terjed a skála. A Belga Adóhatóság bornemi telephelyén lehet megtekinteni a járműveket, az ajánlatokat e-mailben várják az egyes tételekre.