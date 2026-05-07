1500 kilométeres hatótáv? – ez már nem álom

A Pekingi Autószalonon mutatta be a világ egyik legnagyobb akkumulátorgyártója, a CATL a legújabb fejlesztését, amellyel egy autó akár már 1500 kilométert is meg tud tenni. Ez nem csupán áttörést jelent, hanem egy komplett technológiai ugrást.

A kínai CATL új akkumulátora hatalmas hatótávot ígér

Fotó: WANG ZHAO / AFP

Az új generációs akkumulátorok már nemcsak a városi közlekedést, hanem a hosszú távú utazást is teljesen új szintre emelheti. De legalább ennyire látványos a töltési sebesség fejlődése.

A legújabb akkumulátorok akár hat perc alatt közel teljesen feltölthetők, ami radikálisan csökkenti az elektromos autók egyik legnagyobb hátrányát.

Ráadásul a mérnökök nemcsak a gyorsaságra koncentráltak: az új rendszerek hosszabb élettartamot és stabilabb működést is ígérnek, még szélsőséges körülmények között is – írja a Bild.

Az akkumulátorcsere is megoldható

A fejlesztések mögött komplex innováció áll. A Debrecenben gyárat építő CATL egyszerre dolgozik új kémiai megoldásokon, például nátriumion-akkumulátorokon, valamint egy olyan infrastruktúrán is, amely a gyorstöltést és az akkumulátorcserét egyetlen rendszerbe integrálja.

A cél egyértelmű: az elektromos közlekedés kényelmesebb és széles körben elérhető legyen.

Ha ezek az ígéretek valóra válnak, az elektromos autózás új korszakba léphet. A jövőben akár hetente egyszeri töltés is elegendő lehet, miközben a használat élménye egyre inkább a hagyományos autókéhoz hasonlít. A hatótávpara pedig – úgy tűnik – lassan tényleg történelemmé válik.

Az Origo a közelmúltban arról írt, hogy egy új fejlesztésű kínai technológia alapjaiban írhatja át az elektromos közlekedés jövőjét. A nátrium-alapú akkumulátor olcsóbb, biztonságosabb és a hideget is jobban tűri, mint a jelenlegi lítium-ion technológia, így valódi alternatívát kínálhat a tömeges elterjedéshez.