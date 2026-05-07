1500 kilométeres hatótáv? – ez már nem álom

42 perce
A hatótáv miatti aggodalom sokáig az elektromos autók egyik legnagyobb akadálya volt – most azonban úgy tűnik, ez végleg a múlté lehet. A világ legnagyobb akkumulátorgyártója, a Debrecenben gyárat építő kínai CATL olyan új technológiát mutatott be, amely akár 1500 kilométeres hatótávot és percek alatti töltést ígér.
A Pekingi Autószalonon mutatta be a világ egyik legnagyobb akkumulátorgyártója, a CATL a legújabb fejlesztését, amellyel egy autó akár már 1500 kilométert is meg tud tenni. Ez nem csupán áttörést jelent, hanem egy komplett technológiai ugrást.

Chinese battery manufacturer CATL's domestic car business chief technology officer (CTO) Gao Huan introduces CATL Qilin Condensed Battery during the CATL Tech Day event ahead of the Beijing Auto Show in Beijing on April 21, 2026. (Photo by WANG Zhao / AFP)
Fotó: WANG ZHAO / AFP

Az új generációs akkumulátorok már nemcsak a városi közlekedést, hanem a hosszú távú utazást is teljesen új szintre emelheti. De legalább ennyire látványos a töltési sebesség fejlődése. 

A legújabb akkumulátorok akár hat perc alatt közel teljesen feltölthetők, ami radikálisan csökkenti az elektromos autók egyik legnagyobb hátrányát. 

Ráadásul a mérnökök nemcsak a gyorsaságra koncentráltak: az új rendszerek hosszabb élettartamot és stabilabb működést is ígérnek, még szélsőséges körülmények között is – írja a Bild.

Az akkumulátorcsere is megoldható

A fejlesztések mögött komplex innováció áll. A Debrecenben gyárat építő CATL egyszerre dolgozik új kémiai megoldásokon, például nátriumion-akkumulátorokon, valamint egy olyan infrastruktúrán is, amely a gyorstöltést és az akkumulátorcserét egyetlen rendszerbe integrálja. 

A cél egyértelmű: az elektromos közlekedés kényelmesebb és széles körben elérhető legyen. 

Ha ezek az ígéretek valóra válnak, az elektromos autózás új korszakba léphet. A jövőben akár hetente egyszeri töltés is elegendő lehet, miközben a használat élménye egyre inkább a hagyományos autókéhoz hasonlít. A hatótávpara pedig – úgy tűnik – lassan tényleg történelemmé válik.

Az Origo a közelmúltban arról írt, hogy egy új fejlesztésű kínai technológia alapjaiban írhatja át az elektromos közlekedés jövőjét. A nátrium-alapú akkumulátor olcsóbb, biztonságosabb és a hideget is jobban tűri, mint a jelenlegi lítium-ion technológia, így valódi alternatívát kínálhat a tömeges elterjedéshez.

 

