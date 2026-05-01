Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hiába a peckes pózolás? Kínos részletek Magyar Péter brüsszeli útjáról

alfa romeo

A férfi, aki nevet adott egy legendának

4 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy dél-olasz mérnök neve örökre beírta magát az autóipar történetébe. Nicola Romeo víziója és kitartása nélkül ma nem létezne az Alfa Romeo legendája.
Link másolása
Vágólapra másolva!
alfa romeoautómárka-történetnicola romeoautómárka

Az idén ünnepli születésének 150. évfordulóját Nicola Romeo, az az ember, aki döntő szerepet játszott az Alfa Romeo felemelkedésében.

Nicola Romeo, Nicola Romeo az egyik Alfa Romeo versenyautó volánja mögött
Nicola Romeo az egyik Alfa Romeo versenyautó volánja mögött
Fotó: Alfa Romeo

A Nápoly melletti Sant’Antimóban 1876-ban született mérnök nemcsak technikai tudásával, hanem kivételes üzleti érzékével is kitűnt. A mérnök életútja azonban nem volt akadályoktól mentes: szerény körülmények közül küzdötte fel magát, Európa több országában tanult és dolgozott, majd saját vállalkozást alapított. 

Kitartása és előrelátása végül nemcsak anyagi sikert, hanem történelmi jelentőséget is hozott számára.

 Míg mások Amerikából kész termékeket importáltak, ő alkatrészeket hozta be jóval olcsóbban, amiket aztán összerakott és nagy haszonnal adott el.

Az Alfa Romeo márkát az autósport élvonalába emelte

Romeo 1915-ben vette át az akkor még A.L.F.A. (Anonima Lombarda Fabbrica Automobili) néven működő milánói autógyárat, a csőd szélén álló céget, amelyet az első világháború után új pályára állított. Világos célt fogalmazott meg: nagy teljesítményű, sportos túraautók gyártását, miközben a versenypályákon is meghatározó szerepre törekedett. Ez a kettős stratégia – a versenyzés és a sorozatgyártás összekapcsolása – hamar sikert hozott. Az ő irányítása alatt született meg a márka sportos DNS-e. 

Az Alfa Romeo P2
Fotó: Alfa Romeo

Az 1923-as Targa Florio-győzelem, majd az 1925-ös világbajnoki cím a legendás P2 versenyautóval az Alfa Romeót a nemzetközi autósport élvonalába emelte. Ebben kulcsszerepet játszottak olyan kivételes szakemberek, mint Vittorio Jano és Enzo Ferrari, akiket Romeo tudatosan vont be a fejlesztésekbe.

Alfa Romeo Tonale, Az új Alfa Romeo Tonale a márka legújabb és egyik legszebb modellje
Az új Alfa Romeo Tonale a márka legújabb és egyik legszebb modellje
Fotó: Kiss B. László / Mediaworks

Nicola Romeo öröksége ma is él: az általa kijelölt irány – a teljesítmény, az innováció és a versenyszellem egysége – máig meghatározza az Alfa Romeo karakterét. Százötven éve, 1876. április 28-án született az az ember, aki nemcsak egy céget, hanem egy legendát teremtett. Nicola Romeo 1938. augusztus 15-én hunyt el Magreglióban.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!