A férfi, aki nevet adott egy legendának

Az idén ünnepli születésének 150. évfordulóját Nicola Romeo, az az ember, aki döntő szerepet játszott az Alfa Romeo felemelkedésében.

A Nápoly melletti Sant’Antimóban 1876-ban született mérnök nemcsak technikai tudásával, hanem kivételes üzleti érzékével is kitűnt. A mérnök életútja azonban nem volt akadályoktól mentes: szerény körülmények közül küzdötte fel magát, Európa több országában tanult és dolgozott, majd saját vállalkozást alapított.

Kitartása és előrelátása végül nemcsak anyagi sikert, hanem történelmi jelentőséget is hozott számára.

Míg mások Amerikából kész termékeket importáltak, ő alkatrészeket hozta be jóval olcsóbban, amiket aztán összerakott és nagy haszonnal adott el.

Az Alfa Romeo márkát az autósport élvonalába emelte

Romeo 1915-ben vette át az akkor még A.L.F.A. (Anonima Lombarda Fabbrica Automobili) néven működő milánói autógyárat, a csőd szélén álló céget, amelyet az első világháború után új pályára állított. Világos célt fogalmazott meg: nagy teljesítményű, sportos túraautók gyártását, miközben a versenypályákon is meghatározó szerepre törekedett. Ez a kettős stratégia – a versenyzés és a sorozatgyártás összekapcsolása – hamar sikert hozott. Az ő irányítása alatt született meg a márka sportos DNS-e.

Az 1923-as Targa Florio-győzelem, majd az 1925-ös világbajnoki cím a legendás P2 versenyautóval az Alfa Romeót a nemzetközi autósport élvonalába emelte. Ebben kulcsszerepet játszottak olyan kivételes szakemberek, mint Vittorio Jano és Enzo Ferrari, akiket Romeo tudatosan vont be a fejlesztésekbe.

Nicola Romeo öröksége ma is él: az általa kijelölt irány – a teljesítmény, az innováció és a versenyszellem egysége – máig meghatározza az Alfa Romeo karakterét. Százötven éve, 1876. április 28-án született az az ember, aki nemcsak egy céget, hanem egy legendát teremtett. Nicola Romeo 1938. augusztus 15-én hunyt el Magreglióban.