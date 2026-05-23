Álomautó ez a BMW, mégsem lehet teljes a tulajok öröme

Búcsúzik az aktuális M3-as generáció. Kézi váltóval és hátsókerékhajtással jön a BMW búcsúszéria – de hiányzik belőle 70 lóerő.
A remek biturbó soros hathengeres motor köré felépített BMW M3-asnak meg vannak számlálva a napjai. A búcsú első jele a növelt teljesítményű, egyben könnyített M3 CS megjelenése volt, most pedig azon belül is piacra dobták a búcsúzó limitált szériát. Csak az észak-amerikai vásárlóknak kedveskednek egyébként a BMW M3 CS Handschalter nevű modellel, mert csak ott van érdemi kereslet a kézi kapcsolású váltó iránt.

4,1 másodperces 0-96 km/óra sprintre jó a 480 lóerős, kézi váltós BMW M3 CS Handschalter.
Hátsókerékhajtásra és kézi kapcsolású váltóra vágynak a BMW-rajongók az USA-ban, és az se zavarja őket, hogy 70 lóerőről le kell mondaniuk
Fotó: BMW

Tovább lehet fokozni a BMW M3 CS Handschalter teljesítményét

Nem véletlen, hogy nem mindenhol kedvelik a sportos vezetők a kuplungpedálos változatot, mert a tengelykapcsoló hosszú életének (ez ugye vezetési stílus-függő…) érdekében azon nem változtattak, hogy mindössze 480 lóerő (6250/perc) a teljesítmény, a nyomaték 550 Nm (2630-6130/perc). Ez 70 lóerővel és 100 Nm-rel marad el a nyolcfokozatú automatikus váltóval szerelt hajtáslánc tudásánál. Persze így is elég fürge az autó, a 0-96 km/óra gyorsulás 4,1 másodperc alatt megvan, a végsebesség elektronikusan korlátozott 290 km/óra.

Fotó: LARRY CHEN

A BMW M3 CS Handschalter tömege 35 kg-mal alacsonyabb a normál kivitelnél, az áthangolt rugókkal és lengéscsillapítókkal 6 mm-rel csökkentik a hasmagasságot. Az extralistán olyan tételek szerepelnek, mint karbon-kerámia fékek (további 14,3 kg-ot spórol), első toronymerevítő, versenypályára optimalizált abroncsok, vagy épp kovácsolt alufelnik.
 

