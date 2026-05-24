Amerika válasza Európának: elmebeteg V8-as pick-up lép piacra!

A Ford kihívására készítették el a terepralira optimalizált Ram TRX-et, ami aztán a szegmens királya lett. Most ők léptek először, és a most bemutatott Ram Rumble Bee modellel megteremtik az eddig nem létező sport-pickup kategóriát. Nem a kifinomult autóra vágyó ügyfeleket, hanem a nyers erőt kedvelő vásárlókat célozzák az autókkal, amelyek közös vonása az elektrifikációt nélkülöző V8-as motor, a gombnyomásra hátsókerékhajtásba kapcsolható összkerékhajtás, a 4 tonnás vontatási képesség és a merev hátsó hidas felfüggesztés.

Külön gombbal lehet hátsókerékhajtásba kapcsolni a Ram Rumble Bee sport-pickupot

Fotó: Stellantis / Ram

Régi vágású pickup meglepő technikai csemegékkel

Azzal, hogy kivettek 33 centit, a létraalváz 10%-kal merevebb lett – most használják először a duplafülkés, rövid platós kombinációt. Megtartják az elöl független, hátul merev hidas felfüggesztést, de a csúcsmodellnél már alumínium lengőkarokat és légrugózást is használnak (a hasmagasság 206 mm, nagy tempónál 3,8 centit süllyed a felépítmény). Az alapmotor 5,7 literes V8-as 400 lóerővel (0-96 km/h 6,1 másodperc, negyedmérföld 14,6 másodperc), aztán a 6,4 literes V8-as következik (0-96 km/h 5,2 másodperc, negyedmérföld 13,2 másodperc), a csúcsot a 6,2 literes kompresszoros V8-as jelenti 788 lóerővel (0-96 km/óra 3,4 másodperc, negyedmérföld 11,6 másodperc). Utóbbi a BMW M3 Competition szintjén van, ami 3,9 másodperc alatt éri el a 96 km/órás sebességet és 11,1 másodperc alatt futja a negyedmérföldet. A 250 km/órára korlátozott bajor sportlimuzinnal ellentétben a Ram Bumble Bee SRT-nek csak a közegellenállás szab határt, ezért 273 km/óra a csúcssebessége.

Fotó: Ram

De nem csak egyenes irányban élvezetes a sport-pickup, elöl-hátul közel 20 centivel kiszélesítették a nyomtávot, ehhez passzolnak a szélesebb kerékjáratok. A vezetési élmény javítása érdekében az állandó összkerékhajtás a kormányon elhelyezett dedikált kapcsolóval hátsókerékhajtásra kapcsolható át, olyankor könnyen megy a gumifüstölés és a gavallérrajt. A 788 lóerős csúcsmodellnél elektronikusan vezérelt részlegesen önzáró differenciálmű is van. A Stellantis majd később közli az árakat.



