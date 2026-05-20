Brutális árak, hüledező turisták – ennyibe kerül a balatoni hekk 2026-ban

Életveszélyes, amit ez az őrült művelt az Árpád hídon – videó

Egyetlen rossz mozdulat, egy kavics vagy egy hirtelen széllökés – és könnyen tragédiába torkollhatott volna az a hajmeresztő mutatvány, amelyet egy őrült közlekedő hajtott végre Budapesten. A videófelvételen jól látható, ahogy egy elektromos monociklis száguld végig az Árpád híd pesti felhajtóján, a becslések szerint akár 60–70 km/órás sebességgel, az autók között cikázva.
Az Árpád híd az elmúlt években már többször vált veszélyes közlekedési jelenetek, balesetek helyszínévé, de a mostani felvétel még a rutinos autósokat is megdöbbentette.

Hajmeresztő mutatványt vett fel egy autós az Árpád hídra menet
Fotó: Réti László / Facebook

A vezess.hu-n közzétett videón látható férfi egy nagy teljesítményű elektromos monociklin halad a forgalomban, miközben sem karosszéria, sem biztonsági öv, sem légzsák nem védi – sőt, még kormány sincs az egykerekű eszközön. Egyensúlyozva száguld az autók mellett, mintha csak egy videójáték szereplője lenne. A valóság azonban jóval veszélyesebb.

A felvétel szerint az elektromos monocikli nagyjából 60-70 km/órás tempóval haladt az Árpád híd felé. Szakértők szerint ilyen tempónál már egy apró úthiba is végzetes lehet. Egy bukás nemcsak a monociklisre jelentene komoly veszélyt, hanem az autósokra is: egy hirtelen fékezés vagy kitérő manőver láncreakciót indíthat el a forgalomban. 

Különösen aggasztó mindez egy olyan hídon, ahol a nagy sebesség és a sűrű forgalom eleve fokozott kockázatot jelent.

Sajnos a magyar szabályozás továbbra sem kezeli egyértelműen az elektromos mikromobilitási eszközöket. Az elektromos monociklik és rollerek besorolása jelenleg sokszor bizonytalan, ezért a rendőrség jellemzően műszaki paraméterek alapján próbálja eldönteni, milyen kategóriába tartoznak. Az új KRESZ-tervezet ugyan már szigorúbb szabályokat vetít előre – sebességkorlátozással, bukósisakkal és akár jogosítvány-kötelezettséggel –, de a most látott mutatvány még ezekhez képest is extrémnek számít.

Az Origo is beszámolt tavaly ősszel arról a súlyos balesetről, amikor egy audis tövig nyomta a gázt az Árpád hídon, aminek súlyos következményei lettek. A frontális ütközés után az Audi A5 harminc méteren át tolta maga előtt a taxit. 

 

