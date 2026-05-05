Ez elképesztő! – James Bond autóját elnyelte a föld: máig megoldatlan a rejtély

Az Aston Martin DB5 ma már elválaszthatatlan James Bond figurájától, pedig ez korántsem volt előre elrendelt.

Sean Connery és a Goldfinger című filmben bemutatkozott és aztán legendássá vált Aston Martin DB5

Ian Fleming eredetileg Bentley-t, majd aztán egy korábbi Aston Martin modellt, a DB3-at szánta a brit titkos ügynöknek a Goldfinger regényben, ám az 1964-es film forgatásán a gyártó az aktuális típust, a DB5-öt ajánlotta fel. A döntés történelminek bizonyult. A kütyükkel felszerelt autó azonnal kultikussá vált, és Sean Connerytől egészen Daniel Craigig meghatározta a karakter vizuális világát – írja a She.

Az egyedi Aston Martin DB5-öt ellopták

A legismertebb példány, a DP/216/1 alvázszámú prototípus azonban külön utat járt be. A Goldfinger után nem a folytatásban szerepelt, hanem világkörüli promóciós turnéra indult, így a Tűzgolyóhoz egy másik Aston Martin DB5-öt kellett átalakítani. Amikor visszakerült a gyárhoz, egyszerűen visszaépítették eredeti állapotába, majd eladták, mintha csak egy hétköznapi használt autó lenne. Később egy gyűjtő újra filmes hangulatúvá alakíttatta, és még a kilencvenes évek közepén kiállításon is bemutatták. Azonban ezt a különleges autót 1997-ben ellopták, és azóta sem akadtak a nyomára.

Egy utángyártott Aston Martin DB5 Phoenix-ben, Arizonában egy kiállításon

Ma már egy hétköznapi példány is százmilliókat ér forintban, a hű másolatok pedig még ennél is többet. A szakértők szerint a Goldfingerben használt Aston Martin ma már több tízmillió dollárt érne – ha egyáltalán valaha felbukkanna. A DB5 története így nemcsak a filmtörténet egyik legnagyobb véletlen sikere, hanem egy máig megoldatlan rejtély is, amelyet talán még maga a 007 -es ügynök sem tudna megoldani.