Aston Martin

Ez elképesztő! – James Bond autóját elnyelte a föld: máig megoldatlan a rejtély

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Van valami különösen izgalmas abban, amikor egy legenda nem tudatos döntések, hanem véletlenek sorozata nyomán születik meg. A filmtörténet egyik legismertebb tárgya, az egyedi átalakítású Aston Martin DB5, amely egykor James Bond oldalán vált legendává, ma is a világ legkeresettebb eltűnt járművei között szerepel.
Az Aston Martin DB5 ma már elválaszthatatlan James Bond figurájától, pedig ez korántsem volt előre elrendelt.

'GOLDFINGER'Director: GUY HAMILTON — SEAN CONNERY AS JAMES BOND
Sean Connery és a Goldfinger című filmben bemutatkozott és aztán legendássá vált Aston Martin DB5
Fotó: NORTHFOTO/RODEO DRIVE PRESS / VISUAL Press

Ian Fleming eredetileg Bentley-t, majd aztán egy korábbi Aston Martin modellt, a DB3-at szánta a brit titkos ügynöknek a Goldfinger regényben, ám az 1964-es film forgatásán a gyártó az aktuális típust, a DB5-öt ajánlotta fel. A döntés történelminek bizonyult. A kütyükkel felszerelt autó azonnal kultikussá vált, és Sean Connerytől egészen Daniel Craigig meghatározta a karakter vizuális világát – írja a She

Az egyedi Aston Martin DB5-öt ellopták

A legismertebb példány, a DP/216/1 alvázszámú prototípus azonban külön utat járt be. A Goldfinger után nem a folytatásban szerepelt, hanem világkörüli promóciós turnéra indult, így a Tűzgolyóhoz egy másik Aston Martin DB5-öt kellett átalakítani. Amikor visszakerült a gyárhoz, egyszerűen visszaépítették eredeti állapotába, majd eladták, mintha csak egy hétköznapi használt autó lenne. Később egy gyűjtő újra filmes hangulatúvá alakíttatta, és még a kilencvenes évek közepén kiállításon is bemutatták. Azonban ezt a különleges autót 1997-ben ellopták, és azóta sem akadtak a nyomára.

(dpa files) An Aston Martin DB5 pictured in the Audi museum in Ingolstadt, Germany, 17 April 2005. The car from the James-Bond-Film 'Goldfinger' starring Sean Connery is one of film history's cult cars still impressing with its special features like machine gun under the headlights, battering bumpers, bullet-proof windows, turnable code plates for every country, bearing transmitter, ejection seat and mist-, oil- and watersprayer. The silvergrey Aston Martin will get a new driver soon. Fans of 007 can auction their dream car on 20 February in Phoenix, Arizona, USA. The price is estimated to 1.5 to 2.2 million dollar. Photo: Peter Kneffel | usage worldwide (Photo by PETER KNEFFEL / dpa Picture-Alliance via AFP)
Egy utángyártott Aston Martin DB5 Phoenix-ben, Arizonában egy kiállításon
Fotó: PETER KNEFFEL / DPA

Ma már egy hétköznapi példány is százmilliókat ér forintban, a hű másolatok pedig még ennél is többet. A szakértők szerint a Goldfingerben használt Aston Martin ma már több tízmillió dollárt érne – ha egyáltalán valaha felbukkanna. A DB5 története így nemcsak a filmtörténet egyik legnagyobb véletlen sikere, hanem egy máig megoldatlan rejtély is, amelyet talán még maga a 007 -es ügynök sem tudna megoldani. 

 

