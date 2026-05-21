Átveréssel próbálja eladni elektromos autóját a Mercedes-AMG

A négyajtós GT az egyik slágermodellje volt a Mercedes-AMG márkának, de mégis mennie kellett. Az utód már elektromos autó, amelynek a formája feltűnő – igaz, autós szépségversenyen nem terem neki sok babér. Ezek után nem csoda, hogy műszakilag mindent beleadtak, már a prototípus-stádiumban világrekordokat döntött az akkor még GT XX néven futó autó, amelynek szériaváltozata 816 vagy 1169 lóerős rendszerteljesítménnyel jön. Technikailag 1360 lóerő az elérhető maximum, de a hosszú élettartam miatt korlátozták a teljesítményt.

Talán megbocsátják az elektromos autót a vevők, ha marad a V8-as üvöltése

Aggódni azért így se kell, hiszen a GT 55-ös 2,8 illetve 9,0 másodperces 0-100 km/óra és 0-200 km/óra gyorsulást tud, a GT 63-as még ennél is jobb a 2,4 és 6,8 másodperces értékével. A rajtautomatika aktiválása után 55 illetve 63 másodpercig képes fenntartani ezt a teljesítményt az autó. Ennél azonban fontosabb lesz a potenciális vásárlóknak, hogy ugyan V8-as biturbó motor nincs fedélzeten, de azért mindent megtettek annak érdekében, hogy annak a gurgulázása vagy épp üvöltése velünk maradjon. Az AMGFORCE S+ üzemmód aktiválásakor egyrészt kapcsolásokat idéző pillanatnyi megszakításokat lehet átélni gyorsulásnál, és a műhang átvált a Mercedes-AMG GT R versenyautóból rögzített aláfestésre. Összesen 1600 hangfájlból állítja össze ilyenkor az algoritmus a megfelelő hangot (gyorsítás, kapcsolás, visszadurrogás), amit nem csak befelé, de kifelé is sugároznak a hangszórók.

A karosszéria kialakításánál a légellenállásra optimalizáltak mindent, vannak aktív légterelők, és az elődhöz képest 5 centivel csökkent a magasság – az utastér sokkal laposabb, hiszen az akkumulátornak is helyet kellett találni a padlóban. Alaposság miatt különálló monitorokkal töltötték meg a műszerfalat, a hangulatvilágítás az üvegtetőn képes versenycsíkok megjelenítésére. A csomagoktér az ülések mögött 415 literes, a kocsi orrában egy 41 literes rekeszt alakítottak ki.

Összesen három hajtómotort kap a Mercedes-AMG négyajtós GT, az első tengelyen csak szükség (tapadásvesztés, gyorsulás) esetén dolgozik a villanymotor. Az akkumulátor minden esetben 106 kWh kapacitású és az 600 kW teljesítménnyel tölthető (ilyen töltőberendezések még nincsenek az utakon), azaz 10 perc alatt 460 km-nyi energiát lehet vételezni elméletileg. Alapfelszereltség a légrugózás, a GT 55-ösnél (816 LE/1800 Nm) hagyományos stabilizátorrudakat használnak, míg a GT 63-asnál (1169 LE/2000 Nm) hidraulikus stabilizátorokkal váltják ki ezeket, ami a kerekek egyenkénti magasság-szabályozásával a karosszériadőlést is minimalizálja.

