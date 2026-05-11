ferrari

Atyaég, mit csinált Hamilton, csak hogy magára irányítsa a figyelmet!

23 perce
Olvasási idő: 2 perc
Pasztellszínű vízióban jelenik meg Lewis Hamilton. A legendás Miami Vice sorozatot idézi legújabb filmjében, fehér Ferrari Testarossával együtt.
Lewis Hamilton szamurájként készült a Japán Nagydíjra, egy Ferrari F40-essel pedig egy legendás találkozóra is kilátogatott. A floridai versenynél a Miami Vice világát idézte meg a bajnok rövid videóban, amelyben a fehér színű sportzakó, a motorcsónak és a hófehér Ferrari Testarossa a meghatározó.

A Ferrari-pilóta Hamilton érzéssel teregeti a hófehér Ferrari Testarossát Miami utcáin.
Otthon érzi magát a Miami Vice világában Lewis Hamilton, a Ferrari pilótája
Fotó: Lewis Hamilton

Enzo Ferrari közbenjárására került a sorozatba a fehér Testarossa

A Miami Vice első évadában egy Ferrari-utánzatot használtak, ami miatt nagyon mérges lett Enzo Ferrari, és követelte annak elpusztítását, amit aztán látványosan fel is robbantottak. A második évadtól kezdve már a gyár által küldött hófehér Testarossát használta Sonny Crockett és Rico Tubbs.
 

 

