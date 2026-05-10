auto union

90 éves rekordautót épített újra az Audi

Hazánk helyett Olaszországban lett a világ leggyorsabb autója az Auto Union Rennlimousine. Az Audi a semmiből építette újjá a 90 éves ezüstnyilat.
Kilencven évvel ezelőtt felső utasításra a német autógyártók őrült rekordhajszolásban voltak, az 1932-ben az Audi, DKW, Horch és Wanderer márkák egyesítésével létrejött Auto Union 1934. március 6-án három, október 20-án további öt sebességi világrekordot állított be. Ezt nem nézhette tétlenül a Daimler-Benz AG sem, aki 1934. október végén a gyóni egyenesben (ma Dabas része) megdöntötte a rekordokat, köztük a repülőrajtos mérföldét is, az 1609 méteres távon 316,592 km/órás sebességgel száguldott a kifejezetten erre a célra épített ezüstnyíl. Ezt követően indult az Auto Union Rennlimousine fejlesztése.

Pótolták az Audi történelmének fontos, hiányzó láncszemét az Auto Union Rennlimousine újra megépítésével.
A gyóni egyenesben a rossz időjárás miatt nem jött össze a rekorddöntés, amit Olaszországban pótoltak. Az Audi Tradition építette újra a világ leggyorsabb autóját
Az Audi múltjának hiányzó láncszemét pótolták

Az autógyár konstruktőrei a Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt állami kutatóintézet Berlin-Adlersdorfban található szélcsatornájában láttak munkához, először nyitott fülkével végeztek kísérleteket, aztán a jobb légellenállás miatt zárt fülkére szavaztak – Európában ez volt az első eset, hogy egy versenyautót szélcsatornában fejlesztettek. 

Kézzel csiszolták a lemezeket, majd lelakkozták az alumínium karosszériát, a küllős felnikre légterelő tárcsákat helyeztek. A karosszéria hátulján lévő két kerek nyíláson át szívja a motor a friss levegőt, a kipufogókat oldalra-felfelé vezették ki. 

A váz és a felfüggesztés a korábbi versenyautóból származik, a kompresszoros V16-os motor lökettérfogatát 5 literre növelték, annak teljesítménye eleinte 343 lóerő volt, amit 1935 elejére már 375 lóerőre növeltek. Az Auto Union Rennlimousine 1934. decemberében teszi meg az első próbaköreit a berlini AVUS-pályán (Automobil-Verkehrs- und Übungs-Straße), majd januárban megszületik a döntés: Magyarországon próbálják megdönteni a Daimler-Benz rekordjait.

At the end of 1934, Auto Union’s racing division brings the car in the wind tunnel at the Berlin Adlershof Aeronautical Research Institute. The findings gained there were incorporated into the design of of what will later become the record breaking car – “a first in European racing car construction,” as the “Automobilrevue” noted at the time.
Az autó 1935. február 4-én érkezik meg Budapestre, másnap pedig már a 40 km-rel délre lévő gyóni egyenesben van az Auto Union csapata. Rosszak az időjárási körülmények, de azért két próbafutásra még van lehetőség – a másodiknál átég a kipufogó, úgyhogy félbe kell szakítani a tesztelést. Mivel nem látszik javulás az időjárásban, úgy döntenek, hogy Milánótól délre próbálkoznak, ezért Olaszországba megy a csapat, ahol frissen behavazott úttal szembesülnek, úgyhogy tovább folytatják útjukat délre. A Firenze-Viareggio közötti útszakaszon, Lucca városa mellett találnak egy, rekorddöntésre alkalmas szakaszt: jó minőségű az Autostrada aszfaltja, a 8 méter széles út 5 km-en keresztül nyílegyenesen halad. 1935. február 14-én aztán megindul a tesztelés.

Különböző hűtőnyílás- és kerékburkolatokat próbálnak, majd az adatok kiértékelése után összeáll a végleges karosszéria. Február 15-én, reggel 9 órakor aztán sort kerítenek az első hivatalos rekorddöntési kísérletre, amit már fotocellás kronométerekkel mérnek a független bírák. A két leggyorsabb sebesség átlagából 320,267 km/órás repülő mérföldes sebességrekordot rögzítenek, a visszaúton elért 326,975 km/órás tempó (1 mérföld 11,01 másodperc alatt) abszolút sebességi rekordnak számít közúti versenyautóknál. Az olaszországi rekordkísérlettel egy időben (1935. február 14-24.) zajlik Berlinben a Nemzetközi Automobil- és Motorkerékpár Kiállítás, ahol az Auto Union standján a Rennlimousine testvérét állítják ki (nagyobb méretű a hűtőrács az elején, egyébként azonos a karosszéria), mint a világ leggyorsabb közúti versenyautóját, mellette plakáton szerepel a 326,975 km/órás rekord-sebesség. Május végén a berlini Avus Nagydíjon mindkét Rennlimousine rajthoz áll, de technikai problémák miatt egyik se ért célba, ezt követően nem szerepelnek többet a nyilvánosság előtt, később megsemmisülnek.

Az Audi Tradition azért döntött az autó újjáépítése mellett, mert a gyűjteményéből hiányzott egy igazán korai ezüstnyíl. Három évvel ezelőtt indult a munka a brit Crosthwaite & Gardiner műhelyében, ahol korabeli dokumentációk és fényképek alapján kézzel készítették el az autót. A kész járművet megmérték a cég szélcsatornájában, a Cw légellenállási tényezője 0,43 lett. Két pontos változtattak az eredeti rekordautóhoz képest, nagyobb hűtőnyílásokat hagytak a karosszérián, hogy kis tempónál ne melegedjen túl a szerkezet, illetve hogy az Auto Union Typ C-hez készített 6 literes V16-os blokkot használták. Utóbbi öntőformáit pár éve készítették el, és mivel csak belső eltérések vannak az 5 literes változathoz képest, egy példány miatt nem akartak teljesen motort készíteni. Arról nem is beszélve, hogy így 520 lóerő a teljesítmény a speciális (50% metanol, 40% szuperbenzin és 10% toluol keveréke) üzemanyaggal, ennek vezető nélkül 960 kg tömegű karosszériát kell mozgatnia. A 2026-os Auto Union Rennlimousine dinamikus közönségpremierjére a július 9-12 között megrendezésre kerülő Goodwood Festival of Speed rendezvényen kerül sor.
 

 

