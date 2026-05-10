90 éves rekordautót épített újra az Audi

Kilencven évvel ezelőtt felső utasításra a német autógyártók őrült rekordhajszolásban voltak, az 1932-ben az Audi, DKW, Horch és Wanderer márkák egyesítésével létrejött Auto Union 1934. március 6-án három, október 20-án további öt sebességi világrekordot állított be. Ezt nem nézhette tétlenül a Daimler-Benz AG sem, aki 1934. október végén a gyóni egyenesben (ma Dabas része) megdöntötte a rekordokat, köztük a repülőrajtos mérföldét is, az 1609 méteres távon 316,592 km/órás sebességgel száguldott a kifejezetten erre a célra épített ezüstnyíl. Ezt követően indult az Auto Union Rennlimousine fejlesztése.
Az Audi múltjának hiányzó láncszemét pótolták
Az autógyár konstruktőrei a Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt állami kutatóintézet Berlin-Adlersdorfban található szélcsatornájában láttak munkához, először nyitott fülkével végeztek kísérleteket, aztán a jobb légellenállás miatt zárt fülkére szavaztak – Európában ez volt az első eset, hogy egy versenyautót szélcsatornában fejlesztettek.
Kézzel csiszolták a lemezeket, majd lelakkozták az alumínium karosszériát, a küllős felnikre légterelő tárcsákat helyeztek. A karosszéria hátulján lévő két kerek nyíláson át szívja a motor a friss levegőt, a kipufogókat oldalra-felfelé vezették ki.
A váz és a felfüggesztés a korábbi versenyautóból származik, a kompresszoros V16-os motor lökettérfogatát 5 literre növelték, annak teljesítménye eleinte 343 lóerő volt, amit 1935 elejére már 375 lóerőre növeltek. Az Auto Union Rennlimousine 1934. decemberében teszi meg az első próbaköreit a berlini AVUS-pályán (Automobil-Verkehrs- und Übungs-Straße), majd januárban megszületik a döntés: Magyarországon próbálják megdönteni a Daimler-Benz rekordjait.
Az autó 1935. február 4-én érkezik meg Budapestre, másnap pedig már a 40 km-rel délre lévő gyóni egyenesben van az Auto Union csapata. Rosszak az időjárási körülmények, de azért két próbafutásra még van lehetőség – a másodiknál átég a kipufogó, úgyhogy félbe kell szakítani a tesztelést. Mivel nem látszik javulás az időjárásban, úgy döntenek, hogy Milánótól délre próbálkoznak, ezért Olaszországba megy a csapat, ahol frissen behavazott úttal szembesülnek, úgyhogy tovább folytatják útjukat délre. A Firenze-Viareggio közötti útszakaszon, Lucca városa mellett találnak egy, rekorddöntésre alkalmas szakaszt: jó minőségű az Autostrada aszfaltja, a 8 méter széles út 5 km-en keresztül nyílegyenesen halad. 1935. február 14-én aztán megindul a tesztelés.
Különböző hűtőnyílás- és kerékburkolatokat próbálnak, majd az adatok kiértékelése után összeáll a végleges karosszéria. Február 15-én, reggel 9 órakor aztán sort kerítenek az első hivatalos rekorddöntési kísérletre, amit már fotocellás kronométerekkel mérnek a független bírák. A két leggyorsabb sebesség átlagából 320,267 km/órás repülő mérföldes sebességrekordot rögzítenek, a visszaúton elért 326,975 km/órás tempó (1 mérföld 11,01 másodperc alatt) abszolút sebességi rekordnak számít közúti versenyautóknál. Az olaszországi rekordkísérlettel egy időben (1935. február 14-24.) zajlik Berlinben a Nemzetközi Automobil- és Motorkerékpár Kiállítás, ahol az Auto Union standján a Rennlimousine testvérét állítják ki (nagyobb méretű a hűtőrács az elején, egyébként azonos a karosszéria), mint a világ leggyorsabb közúti versenyautóját, mellette plakáton szerepel a 326,975 km/órás rekord-sebesség. Május végén a berlini Avus Nagydíjon mindkét Rennlimousine rajthoz áll, de technikai problémák miatt egyik se ért célba, ezt követően nem szerepelnek többet a nyilvánosság előtt, később megsemmisülnek.
Az Audi Tradition azért döntött az autó újjáépítése mellett, mert a gyűjteményéből hiányzott egy igazán korai ezüstnyíl. Három évvel ezelőtt indult a munka a brit Crosthwaite & Gardiner műhelyében, ahol korabeli dokumentációk és fényképek alapján kézzel készítették el az autót. A kész járművet megmérték a cég szélcsatornájában, a Cw légellenállási tényezője 0,43 lett. Két pontos változtattak az eredeti rekordautóhoz képest, nagyobb hűtőnyílásokat hagytak a karosszérián, hogy kis tempónál ne melegedjen túl a szerkezet, illetve hogy az Auto Union Typ C-hez készített 6 literes V16-os blokkot használták. Utóbbi öntőformáit pár éve készítették el, és mivel csak belső eltérések vannak az 5 literes változathoz képest, egy példány miatt nem akartak teljesen motort készíteni. Arról nem is beszélve, hogy így 520 lóerő a teljesítmény a speciális (50% metanol, 40% szuperbenzin és 10% toluol keveréke) üzemanyaggal, ennek vezető nélkül 960 kg tömegű karosszériát kell mozgatnia. A 2026-os Auto Union Rennlimousine dinamikus közönségpremierjére a július 9-12 között megrendezésre kerülő Goodwood Festival of Speed rendezvényen kerül sor.