90 éves rekordautót épített újra az Audi

Kilencven évvel ezelőtt felső utasításra a német autógyártók őrült rekordhajszolásban voltak, az 1932-ben az Audi, DKW, Horch és Wanderer márkák egyesítésével létrejött Auto Union 1934. március 6-án három, október 20-án további öt sebességi világrekordot állított be. Ezt nem nézhette tétlenül a Daimler-Benz AG sem, aki 1934. október végén a gyóni egyenesben (ma Dabas része) megdöntötte a rekordokat, köztük a repülőrajtos mérföldét is, az 1609 méteres távon 316,592 km/órás sebességgel száguldott a kifejezetten erre a célra épített ezüstnyíl. Ezt követően indult az Auto Union Rennlimousine fejlesztése.

A gyóni egyenesben a rossz időjárás miatt nem jött össze a rekorddöntés, amit Olaszországban pótoltak. Az Audi Tradition építette újra a világ leggyorsabb autóját

Fotó: Audi AG

Az Audi múltjának hiányzó láncszemét pótolták

Az autógyár konstruktőrei a Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt állami kutatóintézet Berlin-Adlersdorfban található szélcsatornájában láttak munkához, először nyitott fülkével végeztek kísérleteket, aztán a jobb légellenállás miatt zárt fülkére szavaztak – Európában ez volt az első eset, hogy egy versenyautót szélcsatornában fejlesztettek.

Kézzel csiszolták a lemezeket, majd lelakkozták az alumínium karosszériát, a küllős felnikre légterelő tárcsákat helyeztek. A karosszéria hátulján lévő két kerek nyíláson át szívja a motor a friss levegőt, a kipufogókat oldalra-felfelé vezették ki.

A váz és a felfüggesztés a korábbi versenyautóból származik, a kompresszoros V16-os motor lökettérfogatát 5 literre növelték, annak teljesítménye eleinte 343 lóerő volt, amit 1935 elejére már 375 lóerőre növeltek. Az Auto Union Rennlimousine 1934. decemberében teszi meg az első próbaköreit a berlini AVUS-pályán (Automobil-Verkehrs- und Übungs-Straße), majd januárban megszületik a döntés: Magyarországon próbálják megdönteni a Daimler-Benz rekordjait.

Fotó: Audi AG

Az autó 1935. február 4-én érkezik meg Budapestre, másnap pedig már a 40 km-rel délre lévő gyóni egyenesben van az Auto Union csapata. Rosszak az időjárási körülmények, de azért két próbafutásra még van lehetőség – a másodiknál átég a kipufogó, úgyhogy félbe kell szakítani a tesztelést. Mivel nem látszik javulás az időjárásban, úgy döntenek, hogy Milánótól délre próbálkoznak, ezért Olaszországba megy a csapat, ahol frissen behavazott úttal szembesülnek, úgyhogy tovább folytatják útjukat délre. A Firenze-Viareggio közötti útszakaszon, Lucca városa mellett találnak egy, rekorddöntésre alkalmas szakaszt: jó minőségű az Autostrada aszfaltja, a 8 méter széles út 5 km-en keresztül nyílegyenesen halad. 1935. február 14-én aztán megindul a tesztelés.