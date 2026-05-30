Amerikában is hasíthat a magyar találmány

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kutatói olyan járműirányítási technológiát alkottak, amely még a tapadási határon túl, csúszás közben is képes kontroll alatt tartani az autót. A magyar találmány - amelyről korábban az Origo is beszámolt - most az Egyesült Államokban is szabadalmi oltalmat kapott, ami komoly nemzetközi elismerésnek számít.

Amerikai szabadalmat kapott a magyar csodafejlesztés: új korszak jöhet az autózásban

Fotó: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

A BME Gépjárműtechnológia Tanszékének fejlesztése nem egyszerű vezetéstámogató rendszer: a technológia lényege, hogy kritikus helyzetben – például jeges úton, hirtelen manővernél vagy nagy sebességű kanyarodáskor – az autó akkor is irányítható maradjon, amikor a jármű fizikailag már elveszítené a tapadást. Ez különösen fontos, hiszen a kisodródásos balesetek világszerte rengeteg emberéletet követelnek.

A fejlesztők szerint a cél az volt, hogy a jármű ne adja fel a kontrollt a kritikus pillanatban. „A közúti balesetek jelentős része abból fakad, hogy a vezető már nem képes kontrollálni a jármű mozgását. A célunk az volt, hogy a fizikai határok közelében vagy akár azon túl is fenntartható maradjon az irányíthatóság. Az amerikai szabadalom nemcsak a fejlesztés tudományos értékét igazolja vissza, hanem azt is, hogy Magyarországon világszínvonalú, ipari jelentőségű járműipari kutatás zajlik” – mondta Dr. Szalay Zsolt, a tanszék vezetője.

A technológia már korábban egységes európai szabadalmat kapott, az amerikai oltalom azonban új szintet jelent. Az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyhivatalának döntése azt mutatja, hogy a magyar mérnökök megoldása nemzetközi szinten is újszerű és iparilag kiemelkedően értékes innovációnak számít. A BME az elmúlt években az automatizált járművek és a jövő mobilitási rendszereinek egyik fontos kutatóközpontjává vált. A mostani siker pedig ismét bizonyítja: a magyar mérnöki tudás nemcsak követi, hanem formálja is az autóipar jövőjét.