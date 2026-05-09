Ezt látni kell! – itt vannak április legdurvább autós balesetei – videó

Áprilisban ismét több sokkoló közúti balesetet rögzítettek a fedélzeti kamerák, amelyek pillanatok alatt kialakuló, váratlan helyzeteket mutatnak be. A felvételek jól szemléltetik, mennyi őrült autós közlekedik közöttünk a hétköznapi forgalomban.
„Kiveszem a pisztolyomat, oszt szájba lőlek b…eg” – mintha csak a vadnyugaton lennénk, fenyegette meg egy közúti konfliktus után a szabálytalankodó autós a másikat, ahogy az a bpiautosok.hu által közzétett videóban látható és hallható.

Csúnya vége lett ennek a két kocsinak a találkozásából az M0-s autóúton
Fotó: BpiAutósok/YouTube

Az összeállításban több különböző hajmeresztő eset is látható: nagy sebességgel érkező autók, hirtelen sávváltások, figyelmetlen kanyarodások és olyan helyzetek, ahol a reakcióidő már nem volt elegendő a tragédia elkerüléséhez. A felvételek egyik közös pontja, hogy a balesetek többsége nem feltétlenül extrém körülmények között, hanem hétköznapi forgalmi szituációkban történt.

Hajmeresztő, ahogy egyes autósok közlekednek

Az egyik jelenetben egy jármű nagy tempóval érkezik, majd pillanatok alatt elveszíti az irányítást, és több autó között csapódik be. Egy másik felvételen egy sávváltás válik végzetessé: a szabályosan haladó jármű elé hirtelen érkező autó már nem tud megállni, az ütközés elkerülhetetlen. Több esetben gyalogosok, kerékpárosok, motorosok és autósok keverednek veszélyes helyzetbe, ahol egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos következményekkel járhat. 

A felvételek nyers valósága éppen ezért hat erősen: nincs narráció, nincs utólagos magyarázat, csak a másodpercek alatt kibontakozó veszélyhelyzetek.

A mostani válogatásban is mindenből jutott: agresszív manőverek, hajmeresztő szabálytalanságok, figyelmetlen sofőrök, váratlan szituációk és néhány egészen abszurd jelenet is bekerült a csokorba. Az áprilisi összeállítás így nemcsak látványos, hanem figyelmeztető is: a közúti forgalomban a másodpercek töredéke is dönthet arról, hogy egy út eseménytelenül ér véget – vagy örökre emlékezetes marad.

A napokban írt arról a szörnyű balesetről az Origo, amelyben darabokra szakadt egy autó az ütközéstől a szegedi Bertalan hídon. A járműben ketten utaztak, egyikük a helyszínen szörnyethalt.

 

