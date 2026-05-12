Hihetetlen, de túlélte az autós ezt a brutális ütközést

Sok autós úgy gondolja, vele nem történhet komoly baj egy rövid telefonpillantás, egy üzenet vagy egy pillanatnyi figyelemkiesés miatt. A dél-csehországi rendőrség azonban most olyan felvételt tett közzé, amelyek kíméletlenül mutatja meg, milyen következménye lehet a vezetés közbeni figyelmetlenségnek.

Tulajdonképpen az autó fele eltűnt az ütközés során

A brutális baleset április végén történt a D3-as autópályán, Prága és Kaplice között. A BMW sofőrje nagy sebességgel haladt, amikor nem vette észre az előtte kialakult kamionsort. A teherautók egy korábbi baleset miatt torlódtak fel a jobb oldali sávban, az autós azonban túl későn reagált. Bár az utolsó pillanatban megpróbálta félrerántani a kormányt, már nem tudta elkerülni az ütközést. A személyautó hatalmas erővel csapódott a kamion hátuljába. A becsapódás akkora volt, hogy az autó teteje gyakorlatilag levált a karosszériáról. A sofőr mégis életben maradt, bár súlyos sérülésekkel kórházba szállították – írja a cseh rendőrség.

Autóvezetés közben ne mobilozzunk!

A hatóságok szerint a kár meghaladja a 3 millió cseh koronát (45 millió forint), de ennél is fontosabb, hogy az eset újra figyelmeztetés minden közlekedő számára: az autópályán néhány másodperc kihagyás is végzetes lehet.

A hatóságok ismét hangsúlyozták, hogy vezetés közben tilos mobiltelefont vagy más eszközt kézben tartani, és a sofőrnek folyamatosan figyelnie kell a forgalmat.

A modern autók biztonsági rendszerei sem képesek minden helyzetet megoldani, ha a vezető nem koncentrál – ahogy azt ez az eset is mutatja. A videó sokkoló, de pontosan ez a célja: emlékeztetni arra, hogy az utak legfontosabb biztonsági rendszere továbbra is az emberi figyelem.

Az elmúlt napokban nálunk is történt egy komoly baleset az átépítés alatt álló M1-es autópályán. Ahogy azt az Origo is megírta, egy kamion letarolta a betonfal nyitóelemét és felborult. A brutális kamionbaleset után a sofőrt mentőhelikopterrel vitték kórházba, miközben a betonfal valószínűleg több ember életét mentette meg.