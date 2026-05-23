Ezt látni kell! – saját autója gázolta el ezt a szerencsétlen nőt

Nem mindennapi autós baleset történt az argentínai Comodoro Rivadavia városában. A harmincas éveiben járó Yessica egy fekete Renault Clio motorháztetejét nyitotta fel, hogy megnézze, miért nem működik megfelelően a kocsi akkumulátora.

Egyszer csak elindult az autó és elütötte a sofőrt

A nő éppen bikakábeleket csatlakoztatott, amikor a jármű váratlanul megindult előre. A kamerafelvételeken látható, ahogy a nő elveszíti az egyensúlyát, az aszfaltra zuhan, majd az autó egyik kereke átgördül a mellkasán. A jármű még néhány métert haladt, mielőtt megállt volna. A környéken tartózkodók azonnal segítséget hívtak, a rendőrök és a mentők perceken belül a helyszínre érkeztek – írja a The Sun.

Az autó akkumulátora okozhatta a bajt

A nő vérző sérüléseket szenvedett, de a kórházban végzett vizsgálatok szerint csodával határos módon nem tört el egyetlen csontja sem, és belső sérülései sem lettek súlyosak. Az orvosok szerint rendkívül szerencsés, hogy a baleset nem végződött halállal. A hatóságok lefoglalták az autót, és vizsgálják, mi okozhatta a balesetet. Az első feltételezések szerint a kézifék maradhatott kiengedve, de azt sem zárják ki, hogy műszaki hiba történt.

Egy szemtanú szerint az autó pontosan abban a pillanatban ugrott meg, amikor az akkumulátorkábelek érintkeztek.

A videó persze gyorsan végigsöpört a világhálón, s nagy visszhangot váltott ki a közösségi médiában: sokan együttérzésüket fejezték ki, mások viszont a figyelmetlenség veszélyeire hívták fel a figyelmet. Az eset ismét emlékeztet arra, hogy még egy rutinellenőrzés is életveszélyessé válhat, ha egy autó nincs megfelelően rögzítve.

