Ballagásra autó ajándékba? – rengeteg lehet a buktató

Egyre gyakoribb, hogy a családok nem órát, pénzt vagy utazást adnak ballagásra a gyereknek, hanem egy használt vagy akár új autóval lepik meg a frissen végzett fiatalt.

Ha autóval lepjük meg a ballagó diákot, akkor annak rejtett költségei is vannak

A gesztus nagyvonalú, hiszen egy gépjármű nemcsak kényelmet, hanem önállóságot is jelent. Csakhogy az ajándékozás eufóriájában sokan megfeledkeznek arról, hogy az autó átadása nem ér véget a slusszkulcs átvételével. Az egyik leggyakoribb hiba az átírás elmulasztása vagy késleltetése.

A jogszabály szerint a tulajdonosváltást 15 napon belül be kell jelenteni, különben a felelősség és a bírságok is az új használót terhelik – akkor is, ha az autó még hivatalosan nem került a nevére.

Egy egyszerű adminisztrációs csúszás így akár komoly költségeket is eredményezhet.

Az autó ajándékozása felelősségvállalást is jelent

A másik gyakori probléma az illetékek és biztosítások alábecslése. A fiatalok sokszor csak az autó árát látják, de az átírási illeték, az eredetiségvizsga, a kötelező biztosítás és az esetleges szervizköltségek gyorsan több százezer forintra rúghatnak. Ha ezek elmaradnak, a jármű használata akár még tiltásra is kerülhet. Nem elhanyagolható az sem, hogy az autó ajándékozása felelősségvállalást is jelent. Egy friss jogosítványos fiatal számára a teljesítmény, a biztosítási kategória vagy a fenntartási költségek könnyen túl nagy terhet jelenthetnek.

A család ilyenkor sokszor utólag szembesül azzal, hogy a nagy ajándék valójában folyamatos anyagi kiadássá válik.

A ballagási autó tehát egyszerre lehet életre szóló élmény és kellemetlen meglepetések forrása. A kulcs a tudatosság: nemcsak az ajándék kiválasztása, hanem a vele járó kötelezettségek átgondolása is legalább olyan fontos, mint maga az átadás és az öröm pillanata.

