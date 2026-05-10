műszaki vizsga

Brüsszel döntött, ez minden idősebb autó tulajdonosát érinti

Megmenekültek a korosabb gépkocsik tulajdonosai a szigorítástól. Egyelőre marad a kétéves műszaki vizsga az idősebb autóknál, pedig Brüsszel már az éves ellenőrzést fontolgatta. A döntés sokak pénztárcáját kíméli – de a történet ennél többről szól.
Fellélegezhetnek a régebbi járművek tulajdonosai: az Európai Unió által felvetett szigorítás, amely a tíz évnél idősebb autók éves műszaki vizsgáját tette volna kötelezővé, egyelőre lekerült a napirendről.

Vizsgaellenőr ellenőriz egy autót Budapesten a Magyar Autóklub Budaörsi úti műszaki vizsgaállomásán
Fotó: Kovács Tamás / MTI Fotószerkesztőség

Így marad a jól ismert rendszer: az új autók négy évig vizsgamentesek, ezt követően pedig kétévente kell ellenőrzésre vinni azokat. A döntés hátterében komoly viták húzódtak: a szigorítás hívei a közlekedésbiztonság javulását várták, míg az ellenzők szerint aránytalan terhet rótt volna az autósokra. A mostani kompromisszum tehát inkább időnyerés, mint végleges pont – írja a Beol.

Fontos az autók rendszeres karbantartása

A szakértők ugyanakkor megosztottak a kérdésben. Egyesek szerint a gyakoribb vizsgálat valóban hozzájárulhatna a balesetek számának csökkentéséhez, hiszen a műszaki hibák időben kiszűrhetők lennének. Mások viszont úgy vélik, hogy a jelenlegi rendszer is megfelelő biztonságot nyújt, különösen akkor, ha a járműtulajdonosok odafigyelnek az autójuk állapotára és a rendszeres karbantartásra. Mindenesetre Brüsszel hosszabb távon továbbra is vizsgálja a lehetőségeket, így nem kizárt, hogy a jövőben ismét előkerül az éves műszaki vizsga bevezetésének terve. Addig azonban marad a megszokott rend.

Az Origo a napokban arról írt, hogy sorra buknak meg az elektromos autók a műszaki vizsgán.

 

