Ez már nem sci-fi: az autó, amely már nemcsak lát, hanem hall is

A legtöbb mai önvezető autó rendkívül kifinomult „szemekkel” rendelkezik: lidarokkal, radarokkal és kamerákkal pásztázza a környezetét. Van azonban egy érzékszerv, amely eddig hiányzott a kocsikból: a hallás. Ezen változtat most a német Fraunhofer IDMT kutatóintézet, amely Oldenburgban fejleszt egy különleges rendszert, lényegében egy elektronikus fület az autók számára. A technológia három mikrofonból áll, és jelenleg egy VW ID.Buzz tesztautóban működik.

Ez az önvezető autó már nemcsak lát, hanem hall is, és ez a technológia akár már 2028-ban megjelenhet sorozatgyártásban

Fotó: Cariad

A cél az, hogy az autonóm járművek időben felismerjék a közeledő mentő-, rendőr- vagy tűzoltóautók szirénáját, és megfelelően reagáljanak. Ez nemcsak kényelmi kérdés, hanem jogszabályi és biztonsági elvárás is: a jövő önvezető autóinak önállóan kell majd mentősávot nyitniuk – írja a Bild.

A jövő autói már beszélgethetnek is

A fejlesztők szerint a rendszer már most érzékenyebb lehet az emberi hallásnál. Miközben az utasok még csak próbálják beazonosítani a távoli szirénahangot, a szoftver már felismeri azt, és cselekvésre kész. A mérnökök különböző időjárási és környezeti körülmények között tesztelték a rendszert Portugáliától egészen az északi sarkkörig, hogy bizonyítsák: a mikrofonok hóban, szélben és extrém hőségben is működőképesek.

A projekt partnere a Volkswagen-csoport szoftvercége, a Cariad, és a tervek szerint 2028-ban már megjelenhet az első olyan prémiumautó, amely valóban „hall”.

A kutatók szerint ez csak a kezdet: a jövő autói akár beszélgethetnek is a külvilággal, például hangutasításra nyithatják a csomagtartót vagy figyelmeztethetnek veszélyekre. Az autonóm közlekedés így egyre emberibbé válik.

Ugyanakkor az Origo a közelmúltban arról írt, hogy Ronald McLeod mérnöki pszichológiával foglalkozó professzor szerint nem a technológia nem elég érett az önvezető autókhoz, hanem az emberi pszichével van a baj. Az a feladat, amit egy ilyen önvezető autó irányítása ránk ró, egyszerűen nem passzol azzal, ahogy működünk.