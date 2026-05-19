Döbbenetes, milyen autók rohadnak évek óta Fejér vármegyében

Már egy ideje mozdulatlanul, az enyészet martalékaként pihen néhány különleges autóroncs az nadapi határban. Tavaly nagy port kavart a Nadapi-rétre szállított közel 30 darab roncsautó, amelyről az önkormányzat később megállapította, hogy teljesen legálisan vannak tárolva, ugyanis mindegyikből kivették az akkumulátort és a folyadékokat sem tartalmaznak.

Ilyen autóritkaságos rohadnak a Nadapi-réten

A roncsflotta legértékesebb gyöngyszemei még ebben a siralmas, elhanyagolt állapotban is kis híján egymillió forintot érhetnek a használtautó-piacon – írja a Feol.

Autókincsek a gazos udvaron

Egy másik Fejér vármegyei településen is hasonló a helyzet. A gazos udvaron első pillantásra csak rozsdás roncsoknak tűntek, ám valódi autótörténeti ritkaságok porosodnak évek, talán évtizedek óta magukra hagyva. Egy legendás Datsun 280, amely a hetvenes-nyolcvanas évek japán sportautóinak egyik meghatározó típusa volt, és egy ikonikus Citroën CX is van a veterán járművek között. A látvány egyszerre lenyűgöző és szomorú.

Felújított állapotban, veteránautóként sokat érne ez a Datsun 280 Z

A lap kiderítette, hogy a Datsun kereken 20 éve áll egy helyben. 1999-ben járt le a műszaki vizsgája, és 2006-ban vonták ki ideiglenesen a forgalomból, azóta pedig senki nem foglalkozott vele. Ez a sportkocsi nem az első, hanem a második generációból származik, jelenleg egy hasonlóan rossz állapotú első generációs 280 Z-t 8 millió forintért árulnak Hollandiában, egy teljesen restaurált változat 20 millió forintot is érhet! Utódja jóval olcsóbb 8-9 millió forintért kelnek el a felújított darabok.

Szebb napokat is látott ez az elhagyatott, rozsdásodó Citroën CX

A Citroën CX a 80-as években a márka csúcsmodellje volt. Ez a példány ráadásul igen ritka kivitel a 2,5 literes, soros 4 hengeres dízelmotorjával. Annyira nem néz ki kívülről rosszul, mint a Datsun, de ezen is lenne mit dolgozni. A használt piacon nagyjából 4-5 millió forintot érnek a restaurált modellek.

A most felfedezett veteránok sorsa egyelőre kérdéses. Könnyen lehet, hogy végül bontóban végzik, de az is elképzelhető, hogy valaki fantáziát lát bennük, és újra az utakra viszi őket.

Az Origo az év elején arról írt, hogy 2026-tól ingyen használhatják a fizetős utakat a veterán autók. A kedvezmény nem kötődik a jármű kategóriájához.