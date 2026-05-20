Kitiltják az autósokat a magyarok egyik kedvelt turistacélpontjából

Salzburg hosszú évek, évtizedek óta a magyar turisták egyik legkedveltebb külföldi célpontja, ami érthető, hiszen Budapesttől autóval kényelmes távolságra van. Mesebeli óvárosa, alpesi panorámája és a Sound of Music-hangulat miatt sokan akár csak egyetlen napra is átruccannak ide. A város azonban most jelezte: ebből elég volt. A 2026-os nyári szezonban, júliusban és augusztusban jelentős korlátozásokat vezetnek be a történelmi belvárosban. Az intézkedés elsősorban azokat érinti, akik csak néhány órára érkeznek Salzburgba autóval, sétálnak egyet a Getreidegassén, készítenek pár fotót a Hohensalzburg várról, majd estére már indulnak is haza. Az ő autóik számára több belvárosi útvonal lezárul – írja az Autóklub.

Vége az autós városnézésnek, Salzburg belvárosába csak a helyiek hajthatnak be a nyáron gépkocsival

A városvezetés szerint a nyári turistadömping az elmúlt években tarthatatlanná vált. Olykor akkora dugók bénították meg Salzburg központját, hogy még a mentők és a tűzoltók is nehezen tudtak közlekedni. A cél ezért az, hogy naponta mintegy ezer autóval kevesebb hajtson be az óvárosba.

P+R parkolók várják az autókat

A tiltás ugyanakkor nem vonatkozik mindenkire. Behajthatnak azok, akik belvárosi szállásfoglalással rendelkeznek, valamint a helyiek, a taxisok, az áruszállítók és a mozgáskorlátozottak is. A turistákat inkább a P+R parkolók felé terelik: ezekben kedvezményes, 7,5 eurós (2700 Ft) nyári napijegyet vezetnek be, amely több esetben a tömegközlekedést is tartalmazza. Salzburg döntése jól mutatja, hogy Európa legnépszerűbb turistavárosai egyre keményebben próbálnak fellépni a tömegturizmus ellen. És bár sok magyar utazó számára kényelmetlen lehet az új szabályozás, könnyen lehet, hogy néhány év múlva már természetesnek vesszük: a történelmi belvárosok nem az autóké, hanem az embereké.