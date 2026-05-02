Változtak a sebességhatárok Magyarországon – ezt minden autósnak tudnia kell!

A gyorshajtás nálunk sajnos nemzeti sport. Ez is az oka lehet, hogy 54 útszakaszon változtak meg a sebességhatárok, és az autósoknak mostantól jobban kell figyelniük: ami tegnap még megszokott volt, ma már szabálytalan is lehet.
Nem érdemes többé rutinból vezetniük az autósoknak: az elmúlt időszakban jelentős átrendeződés történt a hazai közúthálózaton, ahol több tucat helyen módosult a megengedett sebesség. A változtatások mögött egyszerre húzódik meg a biztonság növelésének szándéka és az utak valós állapotához való igazodás.

Sok helyen változott a sebességhatár, ezért az autósoknak figyelniük kell
Fotó: PETER KNEFFEL / DPA

A Magyar Közút összesen 54 útszakaszon írta át a szabályokat. A legtöbb helyen lassítani kell, de akadnak olyan szakaszok is, ahol épp ellenkezőleg: gyorsabban lehet haladni, mint korábban. 

A döntések hátterében prózai okok állnak. 

Sok helyen egyszerűen romlott az útburkolat minősége, megszaporodtak a kátyúk, vagy megnőtt a forgalom, ami indokolttá tette a tempó csökkentését. Máshol új csomópontok, körforgalmak, gyalogátkelők vagy buszmegállók jelentek meg, amelyek szintén lassabb közlekedést követelnek meg – írja a Vezess.

Figyelmeztetik az autósokat

Ugyanakkor nem minden változás jelent szigorítást. Azokon a szakaszokon, ahol az infrastruktúra fejlődött, és a járművek biztonsági rendszerei is indokolják, emelhették a megengedett sebességet, így bizonyos utakon gördülékenyebbé válhat a haladás. 

A legfontosabb üzenet azonban egyértelmű: a sebességhatárok nem állandók.

A szabályozás folyamatos felülvizsgálat alatt áll, és akár egyik napról a másikra is változhat. A szakemberek ezért arra figyelmeztetik az autósokat, hogy a megszokásból vezetés ma már komoly kockázatot jelenthet.

Az autósoknak tehát nemcsak az utat, hanem a táblákat is újra kell tanulniuk – mert a tempó mostantól nemcsak a lábunkon, hanem a figyelmünkön is múlik.

Az Origo a közelmúltban arról írt, hogy hosszú távon nem spórolunk üzemanyagot a sebességhatár csökkentésével.

 

