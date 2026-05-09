Elárulta ez az autógyár, hogyan felezte meg az előállítási költségeket

Kisebb méret, egyszerűsítés, nagyobb darabszámok. Az amerikai Rivian autógyár mindent elkövetett, hogy megfizethető legyen új modellje.
Azon kevés elektromos autó startupok közé tartozik a Rivian, amely sikeresen eljutott a sorozatgyártásig – igaz, a Teslához hasonló darabszámokról csak álmodhatnak. 2021 szeptemberében kezdték gyártani a 2018-ban prezentált R1-es modelljüket, amivel a luxuskategóriára céloztak, e mellé érkezik hamarosan az R2-es, amelynél már a tömegpiacon akarnak komoly tényező lenni. Annak érdekében, hogy versenyképes áron tudják adni az újdonságot, megfelezték a gyártási költségeket – és most azt is elárulta az autógyártó, hogyan csinálta ezt.

Fele előállítási költséggel tudja készíteni a Rivian autógyár az R2-est.
Tíz év alatt oda jutott a Rivian autógyár, hogy meg tudták felezni a gyártási költségeket
Fotó: Rivian

Előrelátó tervezéssel rengeteg spórolhat egy autógyár

A centralizált, zónákra osztott elektromos rendszerrel 3,7 km-nyi rézkábelt tudtak megspórolni és 60%-kal kevesebb csatlakozót kell beépíteni, a nagyfeszültségű kábelek hossza 70%-kal csökkent az integrált felépítésnek köszönhetően. Értsd az invertert közvetlenül a hajtómotor házára rögzítik, maga a villanymotor 41%-kal kevesebb mozgó alkatrészt tartalmaz. A tucatnyi ultrahangos érzékelő helyett 4 radart építettek be az autó 4 sarkára, amelyek ugyanazt a feladatot látják el.

Gyártósoron a Rivian R2-es modell
Fotó: Rivian

Elöl kettős keresztlengőkaros helyett MacPherson felfüggesztést használnak ami 70%-kal olcsóbb. A megaöntvények 90%-kal csökkentik a padlólemez alkatrészeinek számát, a hátsó ajtók 65%-kal egyszerűbb felépítésűek. Mivel a Rivian R2-essel a tömegpiacra céloznak, abból évi több százezer példányt fognak gyártani, ami méretgazdaságossági előnyt jelent – a beszállító az R1-hez képest fél áron adja az első szélvédőt. Mindezeknek köszönhetően a Rivian biztos abban, hogy a szegmenset aktuálisan uraló Tesla Model Y-hoz képest versenyképes áron tudja adni újdonságát.

 

 

