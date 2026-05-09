Elárulta ez az autógyár, hogyan felezte meg az előállítási költségeket

Azon kevés elektromos autó startupok közé tartozik a Rivian, amely sikeresen eljutott a sorozatgyártásig – igaz, a Teslához hasonló darabszámokról csak álmodhatnak. 2021 szeptemberében kezdték gyártani a 2018-ban prezentált R1-es modelljüket, amivel a luxuskategóriára céloztak, e mellé érkezik hamarosan az R2-es, amelynél már a tömegpiacon akarnak komoly tényező lenni. Annak érdekében, hogy versenyképes áron tudják adni az újdonságot, megfelezték a gyártási költségeket – és most azt is elárulta az autógyártó, hogyan csinálta ezt.

Tíz év alatt oda jutott a Rivian autógyár, hogy meg tudták felezni a gyártási költségeket

Fotó: Rivian

Előrelátó tervezéssel rengeteg spórolhat egy autógyár

A centralizált, zónákra osztott elektromos rendszerrel 3,7 km-nyi rézkábelt tudtak megspórolni és 60%-kal kevesebb csatlakozót kell beépíteni, a nagyfeszültségű kábelek hossza 70%-kal csökkent az integrált felépítésnek köszönhetően. Értsd az invertert közvetlenül a hajtómotor házára rögzítik, maga a villanymotor 41%-kal kevesebb mozgó alkatrészt tartalmaz. A tucatnyi ultrahangos érzékelő helyett 4 radart építettek be az autó 4 sarkára, amelyek ugyanazt a feladatot látják el.

Gyártósoron a Rivian R2-es modell

Fotó: Rivian

Elöl kettős keresztlengőkaros helyett MacPherson felfüggesztést használnak ami 70%-kal olcsóbb. A megaöntvények 90%-kal csökkentik a padlólemez alkatrészeinek számát, a hátsó ajtók 65%-kal egyszerűbb felépítésűek. Mivel a Rivian R2-essel a tömegpiacra céloznak, abból évi több százezer példányt fognak gyártani, ami méretgazdaságossági előnyt jelent – a beszállító az R1-hez képest fél áron adja az első szélvédőt. Mindezeknek köszönhetően a Rivian biztos abban, hogy a szegmenset aktuálisan uraló Tesla Model Y-hoz képest versenyképes áron tudja adni újdonságát.