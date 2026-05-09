Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Felfoghatatlan, mi történt Putyinnal a Győzelem Napján – részletek

Érdekes

Történelmi fejlesztés: a magyarok végre befejezik a legendás szellem-autópályát

autóipar

Ez döbbenet! – a fegyvergyártás felé fordul a romokban lévő német autóipar

47 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A német gazdaság egykor megkérdőjelezhetetlen motorja, az autóipar ma már nem a jövőt, hanem a túlélést keresi. A csarnokokban, ahol korábban új szuper autók születtek, egyre gyakrabban katonai megrendelésekhez igazítják a gyártósorokat. A romló versenyképesség, a visszaeső kereslet és a globális nyomás egyre több vállalatot, autóipari mamutcéget – mint a Volkswagen vagy a Mercedes-Benz – terel egy korábban elképzelhetetlen irányba: a fegyvergyártás felé.
Link másolása
Vágólapra másolva!
autóiparMercedes-BenzvolkswagenhadiiparkapacitásBMW

A német autóipar történelmi fordulóponthoz érkezett. Az autógyártás, amely évtizedeken át Európa egyik legfontosabb gazdasági pillére volt, ma egyszerre küzd a kínai versennyel, az amerikai vámokkal és az elektromos átállás drága terheivel. A következmény nemcsak profitcsökkenés, hanem gyárbezárások, leépítések, elbocsátások és üresen maradt kapacitások is.

A picture taken on November 17, 2017 shows the logo of German car maker Volkswagen (VW) on the facade of the main administrative building of the Volkswagen brand at VW plant in Wolfsburg, central Germany. (Photo by Peter Steffen / dpa / AFP) / Germany OUT, Elég ködös a német autóipar jövője a visszaeső eladások miatt
Elég ködös a német autóipar jövője a visszaeső eladások miatt
Fotó: PETER STEFFEN / dpa

Nagyon úgy tűnik – bármily bizarrul is hangzik –, a válságban a menekülő utat az orosz–ukrán háború jelentheti a németeknek. Igen, ugyanis a hadipari megrendelések szárnyalnak. Ebben a helyzetben a hadiipar nem stratégiai választásként, hanem sok esetben túlélési útvonalnak tűnik. A beszállítói láncok egy része már most is katonai projektekhez kapcsolódik, miközben korábban teljesen civil gyártókapacitások állnak át védelmi célokra. Egyes üzemekben már harckocsialkatrészek készülnek, mások légvédelmi rendszerekhez szállítanak komponenseket, alkatrészeket – írja a Világgazdaság.

Egymásra talált az autóipar és a védelmi szektor

A folyamat nem marginális. A felmérések szerint a német ipari vállalatok jelentős része, a Volkswagen, a BMW és a Mercedes-Benz már jelen van a védelmi szektorban, és egyre többen tervezik a belépést. Németországban a klasszikus fegyvergyártók mellett ma már olyan autóipari szereplők is megjelennek, amelyek korábban kizárólag civil piacokra dolgoztak. A VG elemzése szerint már konkrét átalakítások is zajlanak: korábbi ipari létesítményekben – például vasúti vagy autóipari üzemekben – harckocsi- és fegyverrendszer-alkatrészek gyártását indították el, miközben a beszállítói láncok is egyre szorosabban kapcsolódnak a védelmi szektorhoz. 

A Volkswagen – amely ötmilliárd eurót veszített a Porsche villanyautós terveinek bukásán – például már be is jelentette, hogy egymillió autóval csökkentené a gyártási kapacitást, s emellett a modellkínálatát is szűkítené.

A logika egyszerű, mégis nyugtalanító: a hadiipar kiszámíthatóbb. Az állami megrendelések hosszú távúak, kevésbé érzékenyek a gazdasági ciklusokra, és válság idején is – pláne egy háborúban – biztos keresletet jelentenek. Ez különösen vonzó egy olyan iparágban, ahol a bizonytalanság lett az új normális. A folyamat ugyanakkor valószínűleg nem oldja meg a német autóipar strukturális problémáit.

Még az éve elején írt arról az Origo, hogy külföldre menekülnek a német autógyárak, s a politika, Friedrich Merzék tehetetlenek ebben az ügyne. Németország kormánya béna kacsaként figyeli, ahogy az autógyárak külföldre helyezik a termelésüket. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!