Ez döbbenet! – a fegyvergyártás felé fordul a romokban lévő német autóipar

A német autóipar történelmi fordulóponthoz érkezett. Az autógyártás, amely évtizedeken át Európa egyik legfontosabb gazdasági pillére volt, ma egyszerre küzd a kínai versennyel, az amerikai vámokkal és az elektromos átállás drága terheivel. A következmény nemcsak profitcsökkenés, hanem gyárbezárások, leépítések, elbocsátások és üresen maradt kapacitások is.

Elég ködös a német autóipar jövője a visszaeső eladások miatt

Fotó: PETER STEFFEN / dpa

Nagyon úgy tűnik – bármily bizarrul is hangzik –, a válságban a menekülő utat az orosz–ukrán háború jelentheti a németeknek. Igen, ugyanis a hadipari megrendelések szárnyalnak. Ebben a helyzetben a hadiipar nem stratégiai választásként, hanem sok esetben túlélési útvonalnak tűnik. A beszállítói láncok egy része már most is katonai projektekhez kapcsolódik, miközben korábban teljesen civil gyártókapacitások állnak át védelmi célokra. Egyes üzemekben már harckocsialkatrészek készülnek, mások légvédelmi rendszerekhez szállítanak komponenseket, alkatrészeket – írja a Világgazdaság.

Egymásra talált az autóipar és a védelmi szektor

A folyamat nem marginális. A felmérések szerint a német ipari vállalatok jelentős része, a Volkswagen, a BMW és a Mercedes-Benz már jelen van a védelmi szektorban, és egyre többen tervezik a belépést. Németországban a klasszikus fegyvergyártók mellett ma már olyan autóipari szereplők is megjelennek, amelyek korábban kizárólag civil piacokra dolgoztak. A VG elemzése szerint már konkrét átalakítások is zajlanak: korábbi ipari létesítményekben – például vasúti vagy autóipari üzemekben – harckocsi- és fegyverrendszer-alkatrészek gyártását indították el, miközben a beszállítói láncok is egyre szorosabban kapcsolódnak a védelmi szektorhoz.

A Volkswagen – amely ötmilliárd eurót veszített a Porsche villanyautós terveinek bukásán – például már be is jelentette, hogy egymillió autóval csökkentené a gyártási kapacitást, s emellett a modellkínálatát is szűkítené.

A logika egyszerű, mégis nyugtalanító: a hadiipar kiszámíthatóbb. Az állami megrendelések hosszú távúak, kevésbé érzékenyek a gazdasági ciklusokra, és válság idején is – pláne egy háborúban – biztos keresletet jelentenek. Ez különösen vonzó egy olyan iparágban, ahol a bizonytalanság lett az új normális. A folyamat ugyanakkor valószínűleg nem oldja meg a német autóipar strukturális problémáit.