Álomautókat árverezett el a NAV – mutatjuk a listát

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 2023 és 2025 között rengeteg autót, egészen pontosan 55 437-et foglalt le különböző okok miatt. Ezek között a személyautók alkotják a legnagyobb halmazt, de a teherautókon, kamionokon át a motorkerékpárokig számos egyéb jármű is benne van. Persze a kocsik többsége nem nagy értékű, de azért voltak igazi különlegességek, értékes gyöngyszemek is, amelyeket árverésre bocsátottak. A listán szerepel például az a limitált példányszámú Ferrari Keyvany F8 835 Super Tributo, amelyből mindössze húsz darab készült Maranellóban. A több mint 700 lóerős szuper sportautó nemcsak ritkaság, hanem az autós világ egyik legextrémebb státuszszimbóluma is. Ez a 2020-ban gyártott kocsi végül 135 millió forintért ment el az árverésen – tudta meg a Vezess.
Szuper autók a top 10-ben
Az elmúlt 3 és fél évben a NAV által elárverezett autók listájának második helyen egy 2022-es Lamborghini Urus áll. A közel 305 km/órás végsebességű olasz szabadidő-autóért 95,2 millió forintot fizettek. A képzeletbeli dobogó harmadik fokán is olasz autót találunk, a 2019-es Ferrari Portofino 69,5 millió forintot ért meg az új tulajdonosnak. A top 10-ben találunk még Porsche Cayenne-eket, BMW-ket, Mercedest, Ford Mustangot és Audit. Amúgy korábban feltűnt Bentley Continental GT Speed, Porsche 911, Porsche Panamera GTS, Jaguar roadster, sőt egy egyedi fényezésű Volkswagen Bogár is az árveréseken.
Ezeket az autókat jellemzően költségvetési csalások, adóelkerülések vagy más pénzügyi bűncselekmények során foglalta le a hatóság. Az értékesítés célja, hogy az állam legalább részben visszaszerezze az eltűnt közpénzt.
Az Origo a napoban arról írt, hogy egy Skoda Fabia RS/R5 Rally2 bukkant fel a NAV árverési oldalán. A becsült 65 milliós érték feléről indul a licit a raliautóra.
A NAV legdrágábban elárverezett autói az elmúlt 3,5 évből
- Ferrari F8 Tributo (2020) – 135 millió forint
- Lamborghini Urus (2022) – 95,2 millió forint
- Ferrari Portofino (2019) – 69,5 millió forint
- BMW 740D xDrive (2023) – 33,8 millió forint
- Mercedes GLC 450 D 4MATIC (2025) – 26 millió forint
- BMW X5 (2022) – 20,3 millió forint
- Audi A8 (2018) – 18 millió forint
- Ford Mustang GT (2018) – 16,6 millió forint
- Porsche Cayenne S (2018) – 16,4 millió forint
- Porsche Cayenne Turbo (2018) – 15,9 millió forint