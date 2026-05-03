Ezt kevesen tudják – így úszhatjuk meg a hatalmas bírságot

Magyarország autópálya-hálózata sokat bővült az utóbbi években. A sztrádahasználatért fizetni kell, ami köztudott.

Sokan használják a magyarországi autópálya-szakaszokat, ám egyesek elfelejtenek e-matricát venni

Az autópálya-matricát alapvetően még a felhajtás előtt kell megvásárolni, ám vannak, akik ezt elfelejtik. Ők büntetésre számíthatnak, de azért van remény, hogy ne fizessünk akár több tízezer forintot. Ugyanis létezik egy kevésbé ismert szabály, amely türelmi időt ad. A jogszabály szerint, ha valaki elektronikus matrica nélkül hajt fel egy díjköteles útszakaszra, még nincs minden veszve – a felhajtástól számítva 60 perc, tehát 1 óra áll rendelkezésére, hogy megvásárolja az e-vignettát. Amennyiben ez megtörténik, a pótdíj elkerülhető – írja a Délmagyar.

Segítség a figyelmetlen autópálya-használóknak

Ez a lehetőség elsősorban azoknak jelent segítséget, akik figyelmetlenségből vagy kényszerhelyzetben kerülnek fizetős útra. A rendszer azonban nem arra szolgál, hogy az autósok szándékosan halogassák a vásárlást: a határidő letelte után már nincs kibúvó, és a bírság elkerülhetetlenné válik.

A tapasztalatok szerint sokan félreértik ezt a szabályt, és úgy gondolják, hogy a matrica bármikor utólag is pótolható. Ez azonban tévedés.

A türelmi idő szigorúan egy órára szól, és aki ezt elmulasztja, az komoly anyagi következményekkel, több tízezer forintos bírsággal számolhat.

A szakemberek szerint a legbiztosabb megoldás továbbra is az, ha az autós még indulás előtt gondoskodik a megfelelő jogosultságról. A türelmi idő ugyanis nem kényelem, hanem vészmegoldás – egy rövid esély arra, hogy egy apró hiba ne kerüljön túl sokba.