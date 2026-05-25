Jó lesz figyelni, nagy változás jön a szomszédban – ez rengeteg magyar autóst is érint

A magyar autósokat is komolyan érinti az a változás, amit Romániában kitaláltak. Új korszak kezdődhet a román közlekedésben: a bukaresti Közlekedési Minisztérium olyan tervezetet tett közzé, amely teljesen átalakítaná az útdíjrendszert. A változás lényege egyszerű, mégis sokakat érint majd kellemetlenül: minél öregebb, szennyezőbb egy autó, annál többet kell fizetni az utak használatáért. Az új díjszabás 2026. július 1-jétől léphet életbe – írja a Beol.

A modern, Euro 6-os vagy elektromos autók tulajdonosai alig érzik majd meg a változást a román utakon

Az öreg autók tulajdonosait büntetnék

A jelenlegi rendszerben az útdíj elsősorban a jármű típusa és a választott időtartam alapján változik. A tervek szerint azonban hamarosan a környezetvédelmi besorolás – vagyis az EURO norma – is meghatározó tényező lesz. A modern, Euro 6-os vagy elektromos autók tulajdonosai alig érzik majd meg a változást, az idősebb, Euro 3-as vagy annál rosszabb besorolású járművek esetében azonban akár 30-50 százalékos drágulás is jöhet.

A román kormány azzal indokolja az átalakítást, hogy az ország ezzel alkalmazkodik az európai „szennyező fizet” elvhez.

A cél kettős: csökkenteni a közlekedés környezeti terhelését, miközben ösztönzik az autósokat korszerűbb járművek használatára. Azt persze nem mondták ki, hogy a pluszbevétel is jól jön a nehéz helyzetben lévő román államnak. Az új díjakat már nem euróban, hanem lejben határoznák meg, és évente automatikusan igazodnának az inflációhoz.

A bejelentés élénk reakciókat váltott ki a román közösségi oldalakon is. Sokan attól tartanak, hogy a vidéken élők és az alacsonyabb jövedelmű autósok kerülnek nehéz helyzetbe, hiszen gyakran éppen ők használják a régebbi autókat.

