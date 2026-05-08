Hét évtized után visszatáncol Svájc: újra lehet autóversenyt rendezni

Az 1955-ös LeMans-i 24 órás autóversenyen történt, 85 halálos áldozatot követelő tragédia után foglalta törvénybe Svájc, hogy a területén nem lehet autóversenyt rendezni – még az 1982-es Forma–1-es Svájci Nagydíjat is Franciaországban, Dijonban rendezték meg.

Pierre Levegh Mercedes-Benz 300 SLR versenyautója csapódott a nézők közé az 1955-ös LeMans-i 24 óráson, a 85 halálos áldozattal járó tragédia után tiltották meg Svájcban az autóversenyzést

A közelmúltban aztán elkezdtek nyitni, hiszen 2018-ban (Zürich) és 2019-ben (Bern) is rendeztek Formula E futamot, de csak 2022-ben fogadták el azt a törvénymódosítást, amely lehetővé teszi az autóversenyek rendezését.

Szabad az autóversenyzés, de nincs hozzá infrastruktúra

Most, négy évvel később pedig a Svájci Szövetségi Tanács ratifikálta a közúti közlekedési törvény módosítását, úgyhogy 2026. július 1-től újra szabadon lehet autóversenyt rendezni az országban. A kantonok felelőssége lesz az engedélyek kiadása, de nem tudni, milyen környezetvédelmi, illetve zajvédelmi előírásokat kell betartani. Megnehezíti az esetleges szervezők dolgát, hogy a 71 éven át fennálló tilalom miatt Svájcban nincsenek versenypályák, az 1950-54 között a Forma–1-es Svájci Nagydíjnak helyt adó Bremgarten pályát is felszámolták már évtizedekkel ezelőtt.

