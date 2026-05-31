veterán

Az autózás hajnalán ott voltak a villanyautók is

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Anno belső égésű, külső égésű és villanymotoros autók versenyeztek egymással. Egy 108 éves elektromos autó volt a Hódmezővásárhelyi találkozó sztárja.
Karl Benz 140 évvel ezelőtt szabadalmaztatta a belső égésű motorral szerelt autót, de az autózás kezdeti éveiben ennek a technológiának voltak kihívói is. A külső égésű motorral szerelt (gőzgép) járművek tűntek el leghamarabb, az akkumulátoros-elektromos autók viszont elég sokáig bírták a versenyt. Főleg a hölgyek kedvelték ezeket, hiszen nem kellett kurblizni őket (akkoriban a csuklóficam/törés benne a volt a pakliban), de az önindító megjelenésével ezeknek is leáldozott.

100 km körül alakul a 108 éves elektromos autó hatótávolsága
1918-ban gyártották ezt az elektromos autót, ami hazánk útjain gurul
Fotó: Kalocsai Richard

Az önindító megjelenése tette feleslegessé az elektromos autókat

Egy ilyen ősi elektromos autó került nemrég Magyarországra, a Haon tudósítója a Hajdúböszörményi veteránautó-találkozón került közelebbi kapcsolatba az 1918-ban gyártott Milburn Electric-kel, amelyről további részleteket lehet megtudni a cikkből.

