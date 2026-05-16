„Ez inkább büntetés, mint kaland” – Babettával a világ végére

Van, aki az utcából se mer kihajtani már a Babettával, van, aki a falu vége tábláig merészkedik, és van, aki a világ végéig megy a segédmotorkerékpárral. Szó szerint, hiszen a szatymazi Farkas Gábor a nyáron indul a Nordkappra vezető több mint 9000 km-es túrára, miután július 12-én Csopakon célba ér a X. Babettás Balatonkerülő Túra.

Afrikában már járt a Babettával Farkas Gábor, aki a nyáron a Nordkapp-ra indul

Fotó: Karnok Csaba

Összeszokott párt alkot a Babettával a szatymazi motoros

Farkas Gábor számára csak az útirány lesz újdonság, hiszen korábban már 20 országban is járt a kétütemű kismotorral, még Észak-Afrikába is eljutott. Még tart a felkészülés, a részletekről a Délmagyar írásában lehet tájékozódni.

