Döbbenetes videó: a pihenő helyett az árokba hajtott a nem is fékező kamionos

Erre a hétre is tartogatott egy tanulságos felvételt egy balesetről az autópálya-kezelő.

Rendesen elnézte az autópálya-lehajtót ez a balesetező kamionsofőr

Fotó: MKIF Zrt.

A videón valójában egy szokatlan baleset látható: egy kamion fékezés és korrigálás nélkül letért az autópályáról – de nem a pihenőben, hanem az árokban kötött ki.

Részleteket nem tudni a balesetről

A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. részleteket nem közölt arról, hogy hol és mikor történt a baleset, az sem derült ki, megsérült-e a sofőr. A társaság szerint az ilyen helyzetek gyakran fáradtság miatt történnek: a tavaszi változó, egyre melegebb időben bárkit megkörnyékezhet rosszullét, ingerültség, figyelmetlenség, fáradtság.

Az autópálya-kezelő az eset kapcsán arra kérte a közlekedőket, hogy amennyiben fáradtnak érzik magukat, a legközelebbi pihenőben álljanak meg. Felidéztek egy 2023-as ausztrál tanulmányt is, amely szerint megduplázza a baleset esélyét az, ha a sofőr kevesebb, mint öt órát aludt a vezetést megelőző 24 órában. Olyan mértékben nőhet ilyenkor a fáradtság miatti reakcióidő, mintha elfogyasztottunk volna két korsó sört.

Az Origo a napokban arról írt, hogy egy sofőr elaludt a volánnál az M6-os autópályán, majd egy „Ne mobilozz vezetés közben!” táblánál borult az árokba az autójával.